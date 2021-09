Bitcoin Bulls cherche à atteindre une pause de 43 200 $ alors que l’effet de levier s’accumule à nouveau

La récente déclaration baissière de la Banque populaire de Chine qualifiant toutes les transactions liées à la crypto-monnaie d’illégales, suivie d’une baisse des revenus des mineurs de Bitcoin-Blockchain [BCHAIN/MIREV] suggère la récente baisse du prix du Bitcoin BTC.

Plus tôt ce mois-ci, la paire de crypto BTCUSDT s’est négociée au-dessus de la moyenne mobile de 200 périodes sur la période H4, comme indiqué ci-dessus.

Graphique BTCUSDT 4 heures

Analyse du prix du Bitcoin

Alors que les premiers acheteurs se précipitent pour sortir de leurs positions après la divergence baissière régulière sur la période H4, le prix du BTC chute d’environ 19%, signalant un passage à une tendance baissière.

Le RSI [4] sur la période quotidienne, s’est négocié au-dessus du niveau 25 pendant 44 jours et pour la première fois, a chuté en dessous du niveau le 5 septembre, indiquant un changement de tendance déclenché par la configuration de divergence baissière mentionnée précédemment.

Le délai quotidien dicte le biais de tendance du BTCUSD pour le moment, tandis que le délai H4 signale les niveaux d’entrée avec surachat ou survente.

À ce stade, le niveau de surachat de la période H4 et les configurations de divergence baissière servent désormais d’entrée dans la tendance baissière nouvellement formée. Une tentative des haussiers de forcer le prix au-dessus de la ligne de tendance de divergence baissière du 14 septembre [H4 time frame] a cédé à un autre modèle de divergence baissière le 18 septembre, ce qui a de nouveau fait chuter le prix du BTC de 18% supplémentaires.

Récemment, les taureaux ont maintenant un niveau de support établi à 39571,00 $. Une clôture plus poussée des prix en dessous de ce niveau indique une forte présence des ours. A l’inverse, un cours de clôture au-dessus de la résistance du 24 septembre [44978.40], et une clôture au-dessus du MA200 devrait confirmer la tendance optimiste tant attendue.

Plus important encore, le RSI [4] une valeur supérieure au niveau 75 sur la période quotidienne confirme la tendance baissière actuelle à moyen terme du BTCUSDT.

Niveaux intrajournaliers Bitcoin BTC

Taux au comptant : 42572,80 Tendance à moyen terme [H4]: Biais baissier Volatilité : Bas Support : 39 571,00 $ et 40 683,00 $ Résistance : 52667,20 $, 48 623,4 $ et 44978,40 $

