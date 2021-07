Bitcoin Bulls défend l’ouverture annuelle après que le prix BTC ait rebondi de 5,5% à partir de 29 000 $

in

Les taureaux Bitcoin (BTC) pourraient célébrer une modeste victoire le 21 juillet après des offres record détenues en BTC/USD à son cours d’ouverture de 2021.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

31 000 $ remis en jeu pour BTC

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que la plus grande crypto-monnaie a évité un voyage en dessous de 29 000 $ au cours des dernières 24 heures.

Après avoir dépassé le support de 30 000 $, les inquiétudes se sont rapidement élevées à l’idée que Bitcoin atteigne son plus bas niveau de mai et continue vers 24 000 $ ou moins.

Cela ne s’est finalement pas produit, grâce, comme l’a rapporté Cointelegraph, à la “plus grande offre de l’histoire” qui a permis aux ours de continuer.

Avec cela, BTC / USD était de retour au-dessus de 30 000 $ au moment de la rédaction de mercredi, mais la question de savoir si le fond est ou non dans le fond était un sujet de discussion majeur.

Pour l’analyste de Cointelegraph Michaël van de Poppe, le fait que Bitcoin n’ait pas égalé ses niveaux de mai a laissé la porte ouverte à un nouveau test. Plus généralement, les comportements d’hier et d’aujourd’hui étaient conformes à un modèle d’échange qui ne s’était pas encore effondré.

“Bitcoin continue d’agir dans cette plage de mèches”, a-t-il résumé avant le rebond.

“Je n’ai pas complètement pris la liquidité car il y a encore des mèches pour prendre la liquidité. La bougie quotidienne sur Ethereum est cependant intéressante, car c’est un support. Voyons si nous perdons cela et atteignons ensuite 26 000 $. “.

Scénario BTC/USD avec zones de support et de résistance. Source : Michaël van de Poppe / Twitter

Il a ajouté que Bitcoin était “incroyablement bon marché” à des niveaux inférieurs à 30 000 $.

Le commerçant de crypto Ed a partagé son sentiment d’appréhension, arguant que ce n’était pas encore le moment d’une véritable reprise.

#BTC

Le marquage EW a été un succès jusqu’à présent.

J’ai besoin de voir comment se déroule ce rebond, mais il devrait s’agir d’un rebond correctif avant plus de fatalité.

Attendez-vous toujours à l’inattendu, nous déterminons donc les niveaux où cela est invalidé et nous devenons haussiers. Mais pas encore. pic.twitter.com/RnhlPidjb4 – Crypto_Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 21 juillet 2021

Les données du carnet d’ordres ont montré que la résistance se construisait à 31 000 $ ce jour-là, mettant un obstacle sur le chemin des taureaux qui avaient propulsé le marché de 5,5% plus haut pour atteindre un sommet local de 30 900 $. Support à 29 000 $ et moins, malgré son test antérieur, maintenu en place.

Niveaux d’achat et de vente BTC / USD (Binance) au 21 juillet. Source : Indicateurs de matériaux / Twitter

Les altcoins font un retour en force

Altcoins a salué le rallye de soulagement dans Bitcoin, la curiosité bien fondée de Van de Poppe pour l’éther (ETH), car il a gagné près de 6% en heures.

En relation: La Fed achète des Stablecoins: 5 choses à surveiller dans Bitcoin cette semaine

Auparavant, le plus grand altcoin avait perdu une tendance de plus bas plus élevés qui l’avait caractérisé tout au long de 2021.

Pendant ce temps, des gains allant jusqu’à 20% ont été enregistrés dans les cinquante premières crypto-monnaies par capitalisation boursière, soulignant la sensibilité actuelle des altcoins aux mouvements Bitcoin.

La capitalisation totale du marché des crypto-monnaies a de nouveau dépassé 1,25 billion de dollars.