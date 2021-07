Bitcoin Bulls défendent l’ouverture annuelle avec un prix BTC revenant au-dessus de 30 000 $ – Cryptovibes.com – Daily Cryptocurrency and FX News Crypto new media

Le 21 juillet 2021, Bitcoin a rebondi après avoir bouclé la boucle en 2021 pour atteindre presque, mais pas tout à fait, son 1er janvier. Les taureaux BTC pourraient célébrer une modeste victoire le 21 juillet après que des offres record ont maintenu la paire BTC/USD à son prix d’ouverture de 2021.

Graphique en bougies BTC/USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

31 000 $ de retour en contexte pour Bitcoin

Les données acquises de TradingView ont montré que la plus grande crypto a évité un voyage inférieur à 29 000 $ au cours des dernières 24 heures. Après être passé en dessous du support de 30 000 $, les inquiétudes ont rapidement augmenté selon lesquelles Bitcoin dépasserait même ses plus bas de mai et continuerait sa chute libre vers 24 000 $ et moins.

Tout cela ne s’est finalement pas réalisé puisque la “plus grosse offre jamais vue” a permis aux ours de fonctionner. Dans cet esprit, Bitcoin a rebondi au-dessus de 30 000 $ au moment de la publication le 21 juillet, mais la question de savoir si le fond est ou non dans le fond était un sujet de débat majeur.

Pour un analyste, le fait que BTC n’ait pas égalé ses niveaux de mai a laissé la porte ouverte à un nouveau test. En général, le comportement d’alors et d’aujourd’hui était conforme à un modèle commercial général qui ne s’était pas encore effondré. Il a résumé avant le rebond :

«Le bitcoin agit toujours à l’intérieur de cette gamme de mèches. N’a pas pris entièrement les liquidités car il y a encore des mèches pour prendre les liquidités. Cependant, la bougie quotidienne sur Ethereum est intéressante, car celle-ci est à l’appui. Voyons si nous perdons cela et atteignons 26 000 $ ensuite. »

Scénario BTC/USD avec zones de support et de résistance. Source : Michaël van de Poppe/Twitter

Il a dit que Bitcoin était assez bon marché tout en se négociant à des niveaux inférieurs à 30 000 $. Un autre commerçant du nom de Crypto Ed a partagé son sentiment d’appréhension, insistant sur le fait qu’il n’était pas encore temps pour une véritable reprise.

#BTC

L’étiquetage EW était sur place jusqu’à présent.

Besoin de voir comment ce rebond se déroule, mais devrait être un rebond correctif avant plus de malheur.

Attendez-vous toujours à l’inattendu, nous avons donc déterminé les niveaux où cela est invalidé et nous devenons haussiers. Pas encore. pic.twitter.com/RnhlPidjb4 – Crypto_Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 21 juillet 2021

Les données du carnet de commandes ont indiqué qu’il y avait une résistance majeure à 31 000 $ ce jour-là, mettant un hoquet sur la route des taureaux qui ont propulsé le marché de 5,5% plus haut à un sommet local supérieur à 30 900 $. Le support s’est formé à 29 000 $ et il est resté en place malgré le test précédent.

Niveaux d’achat et de vente BTC/USD (Binance) au 21 juillet. Source : Material Indicators/Twitter

Altcoins étape un retour majeur

Les marchés de l’altcoin ont salué le rallye de soulagement de Bitcoin avec Ether (ETH) gagnant près de 6% en quelques heures. Dans le passé, le plus gros altcoin avait perdu une tendance à des plus bas plus élevés qui l’avait caractérisé tout au long du premier semestre de l’année.

Entre-temps, des gains de près de 20% ont été enregistrés sur les cinquante premiers cryptos par capitalisation boursière, soulignant la sensibilité actuelle des altcoins aux mouvements de Bitcoin. La capitalisation boursière totale de la crypto est repassée au-dessus de 1,25 billion de dollars.