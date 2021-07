Bitcoin Bulls doit maintenir le niveau de prix clé ce week-end ou l’élan haussier sera perdu, selon le meilleur analyste de Crypto – Crypto new media

Michaël van de Poppe, analyste et trader de crypto-monnaies, discute des niveaux de prix clés du Bitcoin (BTC) alors que la crypto-monnaie phare se consolide au-dessus de 33 000 $.

Dans une nouvelle vidéo, Van de Poppe dit que bien que Bitcoin semble être dans une légère période haussière, en particulier à la suite de l’annonce que Tesla et SpaceX détiennent BTC dans leurs bilans, l’actif doit transformer certains niveaux clés en support pour soutenir son rallye.

“Ce que vous voulez voir, c’est que Bitcoin génère un nouveau plus bas plus élevé… À ce stade, oui, nous avons ce faux sous le récent plus bas. Nous sommes revenus dans la gamme. Mais afin de maintenir la tendance haussière, vous voulez voir le support précédent basculer à nouveau vers le support [$31,000]. “

À l’heure actuelle, dit Van de Poppe, Bitcoin est resté au-dessus du support à 29 300 $ et a même réussi à sortir d’un coin en baisse, ce qui est un modèle qui peut indiquer un renversement de tendance.

Van de Poppe souligne que si Bitcoin ne parvient pas à convertir 31 000 $ en support, il envisage une baisse à 26 000 $ et peut-être à 24 000 $. L’analyste, cependant, dit que de nombreux commerçants attendent que Bitcoin s’effondre et ont atteint un moment d’euphorie baissière, qui pourrait mettre en place un piège à ours majeur et déclencher un rebond soutenu de la BTC.

« Si nous cassons [$32,800], je ne serais pas surpris si nous obtenions une course très rapide et lourde vers [$36,000] élevé, potentiellement même une mèche vers [$37,500]. “

Bitcoin se négocie à 33 615 $ au moment de la rédaction, selon CoinGecko.

