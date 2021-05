Bitcoin Bulls encaisse une chute «rare» sous les 100 SMA quotidiens; Vente au détail?

Alors que la dernière correction a liquidé 4 milliards de dollars pour tester le support hebdomadaire du marché haussier, la BTC passe de mains faibles à fortes. Au milieu de cela, aujourd’hui, la difficulté d’extraction de Bitcoin a augmenté de 21,5%, le plus grand ajustement de difficulté positif en près de 7 ans.

Alors que le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a détruit les pièces de monnaie de chien, Elon Musk, PDG de Tesla, a détruit Bitcoin et, par extension, la majorité du marché de la crypto-monnaie.

Cela a abouti à la liquidation de 393 593 commerçants pour 4 milliards de dollars au cours des dernières 24 heures, selon Bybt.

Les actions cryptographiques de Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain Inc. à Microstrategy Jack Dorsey’s Square Inc. et Tesla, tout a glissé.

Crash à 46000 dollars, le prix du Bitcoin avait réussi à remonter à 52500 dollars pour redescendre à 48420 dollars aujourd’hui. Alors que Bitcoin baisse, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) se déchire, atteignant une décote record de moins de 20% par rapport à la valeur liquidative (VNI).

Alors que BTC travaillait sur le développement d’une gamme de 60K-46,5K, la portée réelle est actuellement de 59,5K-46K.

Cependant, rien ne monte en ligne droite et les retraits font partie des courses haussières.

Avec la dernière correction, le prix est descendu en dessous de 100 SMA quotidiens, ce qui est rare et a historiquement identifié des fonds majeurs, a noté Charles Edwards, fondateur de Capriole Investments. «Tout temps prolongé sous le MA100 serait très préoccupant», a-t-il ajouté.

#Bitcoin vient de tester en arrière son support hebdomadaire du marché haussier (20W EMA et 21W SMA) pour la première fois de ce cycle de marché haussier. L’histoire dit #BTC 🚀. Rétrospectivement, c’était inévitable. pic.twitter.com/ZCNpjOApRw – Pete Humiston (@ 1337_pete) 13 mai 2021

Ce qui est intéressant, c’est que si certaines personnes paniquent ont vendu leur BTC après que Musk ait déclaré que Tesla n’accepterait plus Bitcoin comme paiement, citant des préoccupations environnementales et affirmant que «la tendance de l’utilisation de l’énergie au cours des derniers mois est folle», beaucoup ont profité de cet achat. opportunité de tremper.

Comme d’habitude, MicroStrategy de Michael Saylor a annoncé l’achat de 271 BTC pour 15 millions de dollars à un prix moyen d’environ 55387 dollars par bitcoin et détient désormais un total de 91850 bitcoins.

Jason A. Williams s’est également plongé dans la frénésie d’achat de bitcoins et a exhorté Dave Portnoy à le rejoindre dans cette baisse et à doubler ses avoirs en BTC à 2 BTC.

10000 Bitcoin viennent de sortir de Coinbase alors que BTC passe de mains faibles à des mains fortes.

Le fondateur de SoftBank Group Corp., Masayoshi Son, n’est peut-être pas l’un d’entre eux, comme il l’a déclaré lors de la conférence de presse sur les résultats de la société,

«Il y a beaucoup de discussions pour savoir si c’est une bonne ou une mauvaise chose, quelle est la vraie valeur ou est-ce dans une bulle – honnêtement, je ne sais pas.»

Mais en même temps, il a déclaré que la popularité des cryptos «ne peut être ignorée» comme les obligations ou les diamants. “Il n’est pas nécessaire de rejeter” la crypto-monnaie non plus, a-t-il déclaré. «Nous avons toujours de telles discussions internes.»

Au milieu de cette action de prix, aujourd’hui, la difficulté d’extraction de Bitcoin a augmenté de 21,5%, le plus grand ajustement de difficulté positif en près de 7 ans.

«Sur un horizon temporel à plus long terme, nous pensons définitivement qu’il s’agit de la phase de début de ce qui va être la naissance d’une toute nouvelle classe d’actifs qui, selon nous, se chiffrera en milliers de milliards de dollars», a déclaré Yassine Elmandjra, analyste crypto chez Cathie. Wood’s Ark Investment Management LLC.

Avec une grande partie de la valeur «spéculative», a déclaré Elmandjra, en fin de compte, le lavage se produira, ce qui est exactement ce que nous avons vécu.

Pendant ce temps, Onatibia et Pierantoni de Vanda ont écrit que «les courtes pressions dans GME et AMC étaient le prélude à l’explosion d’une autre bulle Bitcoin», alors que les investisseurs de détail versaient leur argent dans l’actif cryptographique. Selon eux, une correction de la crypto les repousserait dans les actions, qui se négocient avec une décote importante par rapport aux sommets de février.

Bitcoin / USD BTCUSD

48 482,9127 – 4 925,86 $ – 10,16%

Volume 102,97 b Variation – 4925,86 $ Ouverte 48482,9127 $ Circulation 18,71 m Plafond du marché 907,08 b

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.