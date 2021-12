Bitcoin Capital, filiale de FiCAS, répertorie les ETP Bitcoin et Ethereum gérés activement en Suisse

Bitcoin Capital, une filiale de Zoug, le gestionnaire d’investissement basé en Suisse FiCAS, a coté à la SIX Swiss Exchange des produits négociés en bourse (ETP) activement gérés offrant une exposition au bitcoin et à l’éther.

Grâce à une gestion active, les produits sont conçus pour contrer la volatilité des prix inhérente aux actifs cryptographiques, a déclaré jeudi Bitcoin Capital. Le 1 FiCAS Active Bitcoin ETP et 1 FiCAS Active Ethereum ETP sont disponibles pour les investisseurs institutionnels, privés et professionnels en Suisse, au Liechtenstein et en Europe. Les pays de l’Union autres que la Hongrie. Les investisseurs pourront accéder au produit via leur banque ou leur courtier comme ils le feraient pour des investissements tels que des actions ou des obligations, selon Bitcoin Capital. La liste suit celle de l’ETP crypto géré activement de FiCAS l’année dernière, qui ont échangé des bitcoins contre une gamme d’autres actifs cryptographiques, notamment de l’éther, du cash bitcoin et du litecoin. La sensibilisation croissante aux actifs cryptographiques a entraîné la sortie de produits négociés en bourse ces derniers mois, les investisseurs institutionnels cherchant à s’exposer au secteur. Bien que les fonds négociés en bourse (ETF) qui investissent directement dans la cryptographie ne soient pas encore autorisés aux États-Unis, d’autres juridictions ont été plus optimistes. Entre autres, WisdomTree a répertorié les produits bitcoin et éther en Suisse et dans l’Union européenne et le Canada les autorise également.

