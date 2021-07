“Bitcoin Capital of the World”, alias Miami, se prépare pour Crypto Splash avec MiamiCoin Crypto new media

Le maire de Miami, en Floride, met en lumière la propre crypto-monnaie de la ville. Le nouvel actif numérique est conçu pour générer des millions de dollars pour l’économie de la ville – si les gens l’adoptent.

Le maire de Miami, Francis Suarez, est apparu sur Fox Business pour discuter des plans de la ville pour sa crypto-monnaie, qui a été officiellement annoncé en juin. Surnommé “MiamiCoin” ($MIA), le jeton de la ville sera utilisé pour financer le développement de Miami ainsi que pour encourager les gens à déménager à Miami, qui abrite actuellement environ 454 279 habitants.

La proposition de valeur pour les résidents est que les détenteurs de jetons et les gouvernements municipaux peuvent gagner des récompenses cryptographiques tout en soutenant la ville.

MiamiCoin est construit sur la plate-forme CityCoin. Un utilisateur pourra exploiter MiamiCoin, l’emprunter, le prêter et même le programmer. Les détenteurs de jetons peuvent également gagner un rendement Bitcoin.

Par le site Web de CityCoin,

« Les possibilités des CityCoins deviennent infinies à mesure que les villes commencent une à une à #pickupthebag et que les communautés et les logiciels se développent autour de leurs CityCoins respectifs. Les communautés CityCoins créeront des applications qui utilisent des jetons pour les récompenses, les avantages locaux, le contrôle d’accès (aux espaces numériques ou physiques), le commerce, les prêts, l’exécution de contrats intelligents, etc. À titre d’exemple simple, les entreprises locales peuvent offrir des remises ou des avantages aux personnes qui montrent qu’elles « empilent pour leur ville » en empilant leurs CityCoins. »

MiamiCoin est le premier CityCoin.

Selon le maire Suarez,

«Ce que la ville en retire, c’est qu’un pourcentage des pièces extraites sont en fait donnés à la ville de Miami en vertu de son protocole. Ainsi, la ville de Miami pourrait finir par gagner des millions de dollars grâce à la popularité de MiamiCoin, car évidemment Miami est désormais devenue, et nous en avons parlé à plusieurs reprises dans votre émission, la capitale mondiale du Bitcoin.

Nous nous concentrons sur la différenciation de notre économie en créant la nouvelle vague de produits technologiques qui incitera les gens à déménager à Miami et à faire partie de notre écosystème technologique.

Suarez ajoute que MiamiCoin pourrait aider à collecter des fonds pour la ville afin de lutter contre des problèmes tels que l’itinérance et renforcer l’application de la loi.

« Alors à chaque fois [MiamiCoin] est extrait, un pourcentage de la pièce, en vertu de la programmation, va à la ville de Miami – c’est en fait 30% de ce qui est extrait. Soixante-dix pour cent iront en fait aux mineurs.

Ce qui se passe donc, c’est que Miami bénéficiera de l’utilisation du MiamiCoin et de la marque qui lui est associée. Cela ira directement dans notre fonds général, afin que nous puissions l’utiliser pour continuer à lutter contre l’itinérance.

Nous sommes une grande ville qui essaie d’éliminer complètement l’itinérance. Nous pouvons évidemment nous concentrer sur le maintien de l’ordre et l’augmentation de nos forces de police, ce que nous avons fait, et nous pouvons nous concentrer sur une variété d’autres choses que notre ville fait très, très bien pour améliorer la qualité de vie de nos résidents.

Tout au long de 2021, Francis Suarez est resté un fervent partisan de l’adoption de la blockchain et de la crypto-monnaie. Son annonce de MiamiCoin intervient six mois seulement après avoir partagé ses plans ambitieux pour convertir Miami en centre de développement de la cryptographie ainsi que potentiellement ajouter Bitcoin au trésor de la ville.

