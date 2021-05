Bitcoin Car participera à la 105e Indy 500 pour soutenir la sensibilisation à la CTB et le développement Open-Source

Actualités Bitcoin

Bitcoin Car participera à la 105e Indianapolis 500 pour soutenir la sensibilisation à la CTB et le développement Open-Source

La société de paiement Bitcoin Zap et son fondateur Jack Mallers s’associent avec le pilote de course automobile Ed Carpenter et des personnalités comme la Human Rights Foundation, Square Crypto et le MIT pour ce qui pourrait être le plus grand événement de financement open source Bitcoin de l’histoire.

«Le monde avait besoin d’une voiture Bitcoin à l’Indy 500. Maintenant, nous l’avons», a déclaré Jack Mallers, PDG de Zap, une société d’investissement et de paiement Bitcoin, lors de l’annonce de The Bitcoin Car mercredi.

L’Indy 500, voiture n ° 21, courra pour Bitcoin. Mallers a décidé de faire un don de 25000 dollars avec Strike, le produit de Zap donnant 100000 dollars pour le développement de la crypto-monnaie d’un billion de dollars.

La voiture aura un format de code QR d’adresse Bitcoin pour que quiconque puisse faire des dons tout au long de la course.

Les efforts de financement open source Bitcoin seront annoncés à Miami lors de la conférence Bitcoin 2021. Mallers travaille avec la Human Rights Foundation, Square Crypto, le MIT et d’autres pour le décaissement.

«Je pense que ce sera le plus grand événement de financement open source Bitcoin de l’histoire.»

La première voiture Bitcoin au monde courra le 30 mai lors de la 105e édition de l’Indianapolis 500, pour laquelle Mallers s’est associé au pilote automobile Ed Carpenter.

Depuis le COVID, ce sera le plus grand événement sportif avec 144 000 participants en personne et télévisé à l’échelle nationale à des millions de personnes.

Une course qui sera pour la liberté humaine, la littératie financière, l’inclusion financière et la technologie de l’épargne, a-t-il déclaré.

«Nous sommes à jamais endettés envers la communauté open source qui a fait du Bitcoin ce qu’il est aujourd’hui, et qui continuera à faire du Bitcoin ce qu’il est destiné à être demain», a écrit Mallers.

“Il s’agit de soutenir la sensibilisation Bitcoin et de soutenir le développement Bitcoin open-source.”

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.