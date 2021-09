Bitcoin Cash, AAVE, Analyse des prix Verge : 25 septembre

Le marché dans son ensemble s’est lentement déplacé vers le nord alors que la pression d’achat a fait son entrée. Bitcoin Cash, AAVE et Verge ont également emboîté le pas. Bitcoin Cash a augmenté de 3,7% et n’avait pas encore dépassé son plafond de prix immédiat. AAVE s’est maintenu avec succès au-dessus de sa ligne de support la plus proche et a montré des signes de consolidation avec une légère augmentation de 1,9%. Verge a noté une appréciation, cependant, ses indicateurs techniques étaient toujours baissiers.

Bitcoin Cash (BCH)

Liens sponsorisés

Bitcoin Cash a grimpé dans les charts alors que le marché au sens large montrait des signes de force. Au cours des dernières 24 heures, l’altcoin s’est apprécié de 3,7% et s’échangeait à 521,04 $. Sa marque de résistance était de 539,06 $, puis de 578,56 $.

Les plafonds de prix supplémentaires pour Bitcoin Cash étaient de 608,74 $, puis de 672,68 $ en une semaine. Alors que la pression d’achat se rétablissait sur le marché, les paramètres indiquaient une action positive des prix.

MACD a clignoté l’apparition des barres vertes sur son histogramme, ce qui signifiait une inversion des prix. Oscillateur génial barres de signalisation vertes affichées. indice de force relative est passé de la barre des 25 et s’est approché de la ligne médiane, affichant une baisse de la pression de vente.

Si la pression d’achat reste inférieure à la demi-ligne, les prix pourraient alors baisser pour se négocier près de la ligne de support de 504,63 $, puis au plus bas de plusieurs mois de 482,99 $.

AAVE

L’AAVE a également augmenté de 1,9% au cours des dernières 24 heures et a observé une consolidation au cours des dernières séances de bourse. L’altcoin s’échangeait à 281.82 $ et la résistance suivante était à 302,90 $. Les plafonds de prix supplémentaires se sont établis à 338,25 $, puis à 375,40 $. Les indicateurs ont montré que l’AAVE pourrait être en train de renaître.

Flux d’argent Chaikin était au-dessus de la ligne médiane car les entrées de capitaux étaient positives. Oscillateur génial a montré que les barres rouges reculaient au cours des séances de bourse précédentes. Les indice de force relative a également augmenté vers la barre des 50 alors que la pression acheteuse montrait des signes de réapparition sur le marché.

Si l’AAVE augmente à la hausse, cela pourrait nécessiter une pression d’achat pour passer en territoire haussier. Rester dans la zone baissière pourrait entraîner une nouvelle baisse des prix. Dans ce cas, AAVE trouverait un support à 271,09 $ puis à 249,20 $.

Verge (XVG)

Verge a également récupéré 3,9% et a été évalué à 0,020 $. Les indicateurs de la pièce, cependant, n’ont pas été prompts à refléter sa reprise. Les paramètres clés pointaient toujours vers une tendance baissière. À la hausse, les plafonds de prix de la pièce s’élevaient à 0,023 $, puis à 0,027 $, ce qui était le prix le plus élevé de Verge sur une semaine. Sur le graphique de quatre heures, le prix du XVG est resté en dessous de la ligne 20-SMA. Cela indiquait que la dynamique des prix favorisait les vendeurs sur le marché.

indice de force relative a noté une légère hausse bien qu’elle soit toujours en territoire baissier. MACD affichait des barres rouges plates sur son histogramme qui mettaient en évidence qu’un renversement de prix pouvait être attendu. Flux d’argent Chaikin est resté au-dessus de la ligne médiane, même s’il menaçait de tomber en dessous, si les entrées de capitaux ne connaissaient pas un afflux.

Au cas où la pression baissière ne s’éteindrait pas encore, la région de support la plus proche pour la pièce est restée respectivement entre 0,0192 $ et 0,170 $.