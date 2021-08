Bitcoin Cash Argentina Crowdfunds Économie circulaire et campagne d’adoption

10 août 2021 06:47 UTC

| Actualisé:

10 août 2021 à 06:47 UTC

Par Clark

Bitcoin money Argentina, une fondation non commerciale destinée à étendre les données et l’adoption de la crypto-monnaie dans le pays, a franchi sa deuxième étape en finançant participatif une campagne d’économie circulaire de remplacement à l’aide de Flipstarter. Cette nouvelle campagne va encore plus loin avec l’objectif d’intégrer 250 marchands dans un avenir proche.

Bitcoin Cash Argentina finance la deuxième campagne Flipstarter

Bitcoin Cash Argentina, une organisation non commerciale qui cherche à étendre les données et l’adoption de l’argent bitcoin (BCH) en Argentine, a financé avec succès sa deuxième campagne Flipstarter, recevant 250 argent bitcoin pour soutenir ses opérations pour réussir l’ensemble des objectifs projetés Bitcoin Cash Argentina a exprimé son sentiment avec tout le monde qui a donné pour atteindre cette étape via son compte Twitter officiel. Des personnalités importantes au sein de la communauté monétaire Bitcoin comme Roger Ver et Marcelo Fleischer, également appréhendées comme Majamalu, un partisan argentin de Bitcoin Cash, donné à l’initiative.

Maintenant, Bitcoin Cash Argentina propose d’étendre encore sa portée, en utilisant ces nouveaux fonds pour embarquer les cent cinquante commerçants successifs du pays au cours des cent quatre-vingts jours suivants. En outre, il est prévu d’apporter des opérations de paiement pour proposer l’utilisation de Bitcoin Cash pour cette opération.

Nouvelle carte d’adoption

Bitcoin Cash Argentina mentionne également la création d’une carte d’adoption de remplacement, qui montrera aux Argentins où rechercher des entreprises qui se contentent de l’argent bitcoin pour leurs services. La proposition précise :

«Nous travaillons à l’intégration dans notre site Web d’un nouveau programme informatique qui simplifie les principaux acheteurs aux commerçants qui acceptent le plus le bitcoin en Argentine. Notre objectif est que les utilisateurs puissent avoir une expérience sans friction lors de la recherche et de la sélection d’un marchand qui accepte le bitcoin cash en Argentine.

Bien qu’il existe déjà des outils similaires, la plupart ne sont pas à jour avec les mouvements commerciaux les plus récents, et de nombreux utilisateurs se sentiront énervés une fois qu’ils se rendront dans un magasin qui accepte prétendument l’argent bitcoin uniquement pour savoir s’il ne le fait pas. L’approche de Bitcoin Cash Argentina est de réduire cette chance en exécutant son propre outil cartographique, maintenu par son équipe.

L’organisation a déjà intégré une centaine de marchands en utilisant les fonds de sa première campagne Flisptarter, même en intégrant K24, une chaîne de magasins avec pas moins de 80 points de vente dans le pays. L’équipe s’est également coordonnée pour satisfaire les fournisseurs de K24, ouvrir la porte aux opérations B2B basées sur le bitcoin parmi ces entreprises.

Clark

Chef de la technologie.