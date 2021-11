Bitcoin Cash brièvement dopé sur un communiqué de presse frauduleux

Le prix du Bitcoin Cash, a connu ce vendredi une hausse brutale mais éphémère de sa valeur. Suite à la publication d’un communiqué de presse frauduleux affirmant que le géant américain des supermarchés Kroger accepterait la crypto-monnaie comme moyen de paiement cette saison de Noël.

La crypto-monnaie a augmenté de plus de 4,6% passant d’environ 602,63 $ à 630,70 $ moins de 15 minutes après la publication de l’annonce frauduleuse. Par la suite, BCH a retourné tous ses bénéfices pour tomber en dessous du prix qu’il avait avant l’annonce. Au moment de la rédaction de cet article, il était au prix de 601,74 $.

Cette fraude est similaire à celle de septembre, qui prétendait frauduleusement que Walmart commencerait à accepter le Litecoin.

Eric Adams a promis de prendre les trois premiers chèques en tant que maire de New York en Bitcoin

Via son compte Twitter, le désormais maire de New York, Eric Adams a annoncé qu’il recevra ses trois premiers chèques de maire de la ville en Bitcoins.

« À New York, on voit toujours grand. Je prendrai donc mes TROIS premiers chèques de paie Bitcoin quand je serai maire », a ajouté Adams jeudi. NYC sera la plaque tournante de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide, attendez !

À New York, nous allons toujours gros, donc je vais prendre mes TROIS premiers chèques de paie en Bitcoin quand je serai plus vieux. NYC va être le centre de l’industrie de la crypto-monnaie et d’autres industries innovantes à croissance rapide ! Attends! – Eric Adams (@ericadamsfornyc) 4 novembre 2021

Adams, 61 ans, qui succède à Bill de Blasio, est un défenseur du Bitcoin qui a promis de faire de New York un « hub Bitcoins » lors de sa campagne. New York City a été un endroit qui a déjà accueilli des entreprises qui ont commencé avec cette technologie perturbatrice. Bien que plus tard, il a changé en raison de toutes les réglementations.

Avec ce fait, Eric Adams rejoindrait l’initiative du maire de Miami, Francis Suárez. Qui nous avons annoncé des mois auparavant qu’ils recevraient le paiement de leurs services dans la principale crypto-monnaie du marché.

Paytm, une grande société de paiement indienne, considère les services BTC

Paytm, la principale société indienne de paiements numériques, a déclaré jeudi qu’elle envisagerait les services Bitcoin si le cadre réglementaire du pays pour les crypto-monnaies était mieux défini.

S’adressant à Haslinda Amin et Rishaad Salamat lors d’une interview sur Bloomberg TV, le directeur financier de Paytm Madhur Deora a déclaré que la réglementation entourant Bitcoin (BTC) restait dans une « zone grise » en Inde.

La Reserve Bank of India (RBI) avait initialement interdit les crypto-monnaies. Mais la Cour suprême de l’Inde a annulé la décision en mars 2020. Depuis lors, il y a eu peu d’actions concrètes du gouvernement ou de la RBI concernant la réglementation des crypto-monnaies.

Square a affiché de bons gains en Bitcoin au troisième trimestre

Au milieu d’une rafale d’entreprises déclarant des résultats positifs de leurs investissements Bitcoin au cours du troisième trimestre. Le géant des paiements numériques Square a également déclaré 1,81 milliard de dollars de revenus générés par Bitcoin pendant cette période. La société a également exprimé son intérêt à étendre ses investissements et sa présence dans le secteur des actifs numériques dans ses résultats du troisième trimestre.

Square a signalé une augmentation de 11% des revenus de Bitcoin d’une année sur l’autre, ainsi qu’un bénéfice brut de 42 millions de dollars, ce qui représente environ 2% des revenus de Bitcoin. Alors que les revenus de 1,81 milliard de dollars de BTC représentaient 47% des ventes totales de Square, ils n’ont généré que 3,7% du bénéfice brut de l’entreprise au troisième trimestre. Les revenus et le bénéfice brut générés par la crypto-monnaie avaient diminué d’un trimestre à l’autre par rapport au deuxième trimestre 2021.

