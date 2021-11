Bitcoin Cash fait un bref pic sur un communiqué de presse frauduleux

Bitcoin Cash (BCH) a vu sa valeur augmenter fortement mais de courte durée vendredi après la publication d’un communiqué de presse frauduleux affirmant que le géant américain des supermarchés Kroger accepterait la crypto-monnaie comme moyen de paiement cette saison des fêtes.

La crypto a augmenté de plus de 4,6%, passant de 602,63 $ vers 11h30 UTC à 630,70 $ moins de 15 minutes plus tard après la publication de l’annonce frauduleuse. BCH a ensuite restitué tous ses gains pour tomber en dessous du prix qu’il était avant l’annonce. Au moment de la rédaction de cet article, il est au prix de 601,74 $. Conformément à l’annonce publiée sur PRNewswire et publiée sur le site Web de Kroger, l’épicier accepterait BCH pour tous les achats en magasin et en ligne à partir du 1er décembre. Une entreprise Le porte-parole a confirmé à CoinDesk à 11h49 que la publication était frauduleuse et a indiqué que de plus amples informations seraient fournies en temps voulu. Au moment de mettre sous presse, le communiqué avait été retiré du site de l’entreprise. Cette fraude est similaire à celle de septembre qui prétendait frauduleusement que Walmart commencerait à accepter le litecoin. Bitcoin cash, la 21e plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière au moment de la rédaction. selon les données de CoinMarketCap, a été formé à partir d’un hard fork sur le réseau bitcoin en 2017.

