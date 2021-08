Bitcoin Cash Price gagne 7,3% à 677,35 $ – Où acheter BCH ⋆ Crypto new media

in

Bitcoin Cash est le hard fork de Bitcoin le plus populaire. La pièce se classe actuellement au treizième rang en termes de capitalisation boursière. Il a également été un gagnant important dans le récent rebond du marché de la cryptographie, lui permettant de créer de nouveaux sommets mensuels. Il fait également partie des crypto-monnaies qui se négocient toujours dans la zone verte malgré une légère volatilité.

Bitcoin Cash se négocie à 677,35 $ au moment de la rédaction après un gain de 7,3% en 24 heures.

Analyse des prix du BCH

L’action des prix de BCH au cours du mois dernier a été marquée par une volatilité croissante. L’altcoin a créé de nouveaux sommets mensuels au cours de cette période, mais il n’a pas non plus réussi à maintenir ces niveaux. Cependant, la tendance s’est inversée au cours des dernières 24 heures et BCH a retesté de nouveaux sommets.

La tendance haussière actuelle pourrait être attribuée au soutien des acheteurs, car le soutien du marché s’affaiblit. Si la tendance haussière se maintient, nous pourrions voir BCH tester la résistance supérieure de 680 $. Il s’agit d’un niveau majeur pour l’altcoin, et s’il parvient à se maintenir ici, nous pourrions assister à un rallye encore plus important vers 700 $. BCH a tenté un tel rallye la semaine dernière, mais il a été rejeté à 700 $. Cependant, la pression d’achat est actuellement forte ; par conséquent, un rallye au-delà de 700 $ est possible.

D’un autre côté, nous pourrions également voir la tendance haussière échouer et BCH pourrait retester des niveaux de support inférieurs. Le support inférieur pour BCH se situe à 650 $. La volatilité a poussé BCH en dessous de ce niveau ce mois-ci, mais elle a réussi à montrer de forts signes de reprise. L’effacement des gains de ce mois-ci pourrait se produire si BCH tombe en dessous de 600 $, car cela pourrait déclencher une pression de vente.

Bitcoin Cash fait partie des crypto-monnaies les plus populaires, ce qui la rend facilement disponible pour être utilisée comme moyen de paiement. Récemment, PayPal a lancé ses services de crypto-monnaie au Royaume-Uni. Dans l’annonce, BCH faisait partie des pièces sélectionnées par le géant des paiements. C’est l’un des facteurs qui ont contribué au récent rallye haussier.

