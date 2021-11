BCH est la crypto-monnaie native de Bitcoin Cash, qui est une retombée de la blockchain Bitcoin qui est conçue pour être plus évolutive, moins chère et plus rapide à utiliser comme système de trésorerie électronique que Bitcoin.

Après que Bitcoin ait fonctionné sans heurts pendant plusieurs années, un certain nombre de développeurs travaillant sur le protocole Bitcoin original ont estimé que le projet s’écartait de la vision du fondateur Satoshi Nakamoto de ce que la crypto-monnaie était censée être, à savoir un système de paiement décentralisé et bon marché. Le conflit interne a atteint un pic en 2017, lorsque la blockchain Bitcoin s’est scindée en deux et que Bitcoin Cash est devenu une blockchain distincte.

Prix ​​BCH

BCH a été officiellement lancé en août 2017 et a été distribué aux détenteurs de bitcoins dans un rapport de 1:1, ce qui signifie que chaque détenteur de bitcoin avait le droit de recevoir un jeton BCH pour chaque bitcoin qu’il détenait.

Étant donné que Bitcoin Cash partageait la même blockchain que Bitcoin jusqu’au hard fork (un changement majeur dans le protocole d’un réseau), les deux crypto-monnaies avaient des caractéristiques similaires. Comme pour le bitcoin, l’offre totale de BCH est plafonnée à 21 millions, par exemple. Mais les deux varient de façon importante. Par exemple, Bitcoin Cash peut prendre en charge 25 000 transactions par bloc, contre 1 000 à 1 500 transactions par bloc pour Bitcoin.

En décembre 2017, le prix du BCH a atteint un niveau record de 4 355,62 $, mais il a perdu 80 % de sa valeur au cours des six prochains mois, le marché de la cryptographie au sens large ayant connu un marché baissier prolongé.

Les prix du BCH sont restés inférieurs à 600 $ pendant plus de deux ans jusqu’en janvier 2021, date à laquelle un nouveau cycle haussier a commencé. Le jeton du projet bitcoin fourchu a réussi à augmenter de 410% pour atteindre un sommet de 1 636 $ en mai 2021 – le prix le plus élevé observé depuis environ trois ans. À la fin de juin 2021, cependant, le prix de BCH a chuté de 75 % à 40 $

Comment fonctionne Bitcoin Cash ?

Les utilisateurs de Bitcoin Cash envoient et reçoivent du BCH sur la blockchain en saisissant les informations de clé publique attachées au portefeuille numérique de chaque personne.

BCH utilise le consensus de preuve de travail, dans lequel des participants appelés « mineurs » s’affrontent à l’aide d’équipements informatiques spécialisés pour être les premiers à découvrir de nouveaux blocs.

Bitcoin Cash utilise également le même algorithme de hachage SHA-256 que Bitcoin – il s’agit essentiellement de la méthode de prise de données et de leur transformation en empreinte numérique.

L’une des choses qui différencient Bitcoin Cash de Bitcoin est son « ajustement de la difficulté » pour l’extraction de blocs. Afin de garantir que les blocs sont extraits de manière cohérente, le logiciel Bitcoin ajuste le facteur de difficulté de l’extraction pour chaque 2 016 blocs extraits. Bitcoin Cash ajuste à la place sa difficulté toutes les 10 minutes pour refléter la quantité de puissance de calcul sur le réseau.

Événements clés et gestion

Bitcoin Cash est né de désaccords entre la communauté Bitcoin sur sa capacité à évoluer. Lorsque Satoshi Nakamoto a développé le réseau Bitcoin, il a limité la taille de bloc de Bitcoin à 1 mégaoctet pour empêcher les gens de spammer le réseau. Ce faisant, cependant, Nakamoto a limité la capacité d’évolutivité de Bitcoin.

Pour résoudre le problème de mise à l’échelle, le développeur Pieter Wiulle a proposé une solution connue sous le nom de témoin séparé (SegWit). En bref, SegWit est un processus qui augmente la capacité des blocs de bitcoins sans changer leur taille limite en modifiant la façon dont les données de transaction sont stockées. Les membres avaient des points de vue différents quant à l’impact de SegWit. Au milieu de ces allers-retours, le développeur de bitcoins Amaury Séchet a décidé de partir et de créer Bitcoin Cash avec l’investisseur américain Roger Ver, l’informaticien australien Craig Wright, la société d’extraction de crypto Bitmain et d’autres.