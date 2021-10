Bitcoin c’est une semaine importante pour les actifs numériques | Invezz

Le PDG de Grayscale, Michael Sonnenshein, rejoint la « Squawk Box » de CNBC pour discuter du premier ETF Bitcoin (BTC / USD) à négocier sur les marchés américains et de ce que cela signifie pour les autres actifs numériques. Il pense qu’il s’agit d’une semaine importante pour les actifs numériques, car les investisseurs attendent le premier ETF Bitcoin depuis un certain temps.

Un pari risqué sur les prix futurs ?

L’hôte a noté que le développement était un pari sur les prix futurs et a demandé à Sonnenshein comment cela pourrait affecter la capacité du gouvernement à réglementer la marchandise ou la devise sous-jacente. Sonnenshein a répondu :

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz. Si la SEC a ouvert la voie à un ETC à terme Bitcoin … nous pensons certainement que les prix futurs et au comptant sont interdépendants … cela ouvre la voie à la SEC pour approuver un ETF adossé à Bitcoin et donner une validation supplémentaire à l’industrie.

Trop tard pour voir un changement d’attitude

Y a-t-il une chance que la SEC arrête le fonds ? L’ETF ProShares Bitcoin Strategy a soumis une candidature il y a exactement 75 jours. À moins que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis ne s’y oppose explicitement, les ProShares pourraient commencer à être négociés mardi, car la période d’examen de 75 jours se termine aujourd’hui. Sonnenschein dit que tout peut arriver et qu’ils sont à l’affût de ce signal, mais ce n’est pas probable.

L’hôte a de nouveau attiré l’attention sur la différence entre un produit négocié à terme et l’actif et la réglementation sous-jacents. Sonnenshein a noté qu’il y avait un grand enthousiasme pour Bitcoin « n’importe quoi » et qu’il était important que les investisseurs y accèdent en tant que contrats à terme et également sur la base des prix au comptant.

Les niveaux de gris seront-ils affectés par la concurrence ?

L’échelle de gris sera-t-elle affectée par l’ETF à terme Bitcoin en tant que concurrence ? Sonnenshein dit que les produits GBTC (Grayscale Bitcoin Trust) intéressent souvent les investisseurs. Il a noté qu’il s’agissait du plus grand fonds BTC avec 3,5% de l’offre totale, ajoutant :

Le succès de ce produit démontre qu’un produit adossé physiquement est la façon dont les investisseurs veulent y accéder. En fin de compte, avoir les deux options sur le marché est une bonne chose.

Cela exerce-t-il une pression sur les frais en niveaux de gris ? Sonnenshein dit :

Nous sommes prêts à réduire nos frais lorsque nous entrons sur le marché avec un ETF Bitcoin. Certes, il y aura une pression concurrentielle à mesure que de plus en plus de produits apparaîtront… mais il est trop tôt pour dire à quoi cela ressemblera.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent