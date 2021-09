Bitcoin – Cette machine verte

J’ai regardé le tout et je pense qu’il fait un excellent travail en expliquant comment le bitcoin tire parti des énergies gaspillées et renouvelables, et plus important encore, pousse la société à les utiliser sur des sources moins respectueuses de l’environnement. Malheureusement, les personnes qui ont besoin de voir et de comprendre cela REFUSENT le plus absolument d’accepter la vérité – bitcoin et crypto sont l’avenir et c’est u/unfuckingstoppable (j’espère que cet utilisateur ne me dérange pas de mentionner le nom, mais c’est un grand nom et est tout à fait applicable ici). Les gens devraient demander à leurs gouvernements de faire du bitcoin et de la crypto monnaie légale.