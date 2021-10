Bitcoin Chartered 5 mois au-dessus de 58 000 $: Polkadot (DOT) monte en flèche de 20% sur Parachain News

Après la baisse des prix d’hier, le bitcoin a continué à monter et a atteint un nouveau sommet de cinq mois au-dessus de 58 500 $. Les altcoins ont également enregistré des gains impressionnants, avec Polkadot en tête du peloton. Le DOT a explosé de 20% suite à une annonce massive.

Bitcoin voit un nouveau sommet de 5 mois

Les derniers jours se sont bien déroulés pour la crypto-monnaie principale, car elle a frôlé les 58 000 $ pour la première fois depuis la mi-mai. Cependant, il n’a pas réussi à le franchir lors de sa première tentative, et les ours l’ont poussé vers le sud hier.

Comme indiqué, BTC a fait un dumping de plus de 3 000 $ en une journée et a atteint un creux d’environ 54 000 $. Pourtant, la situation a encore changé au cours des dernières 24 heures.

Au lieu d’aller plus au sud, le bitcoin a commencé à s’apprécier rapidement par rapport au dollar. En quelques heures, il a récupéré toutes ses pertes précédentes et a même dépassé les 58 000 $ cette fois.

Il a continué de grimper et a atteint un sommet intrajournalier au-dessus de 58 500 $, qui est devenu le nouveau prix le plus élevé depuis la mi-mai. À l’heure actuelle, BTC a reculé d’environ 1 000 milliards de dollars et sa capitalisation boursière est tombée à un peu moins de 1 100 milliards de dollars.

BTCUSD. Source : TradingView

Alts en vert ; Surtensions DOT 20%

Les pièces alternatives ont également retracé hier, mais la plupart sont bien dans le vert aujourd’hui. Ethereum est tombé en dessous de 3 500 $, mais une augmentation de 5,5% sur une échelle de 24 heures l’a conduit à 3 650 $.

Binance Coin a été parmi les plus performants au cours des derniers jours après que l’échange derrière lui a annoncé un fonds de 1 milliard de dollars pour améliorer le BSC. Après la pompe à deux chiffres d’hier, le BNB a de nouveau augmenté de 3,5% aujourd’hui et se négocie à 480 $.

Cardano, Ripple, Solana, Dogecoin, Terra, Uniswap et Avalanche ont également marqué des gains en une journée. Chainlink a bondi de 11%, mais Polkadot a dépassé tous les autres alts à plus grande capitalisation avec une augmentation de près de 20% sur une échelle de 24 heures.

Cela vient après l’annonce massive du projet que ses parachaines sont prêtes à être lancées dans un mois.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

D’autres gains sont évidents avec Telcoin (35 %), Kusama (18 %), Curve DAO Token (16 %), Vechain (13 %), Waves (12 %), Revain (12 %), Stellar (10 %) et Suite.

En tant que tel, la capitalisation boursière de la crypto est de plus de 100 milliards de dollars en une journée à plus de 2 350 milliards de dollars.

La source