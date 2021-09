Bitcoin chute à 500 $ alors que MicroStrategy achète 5 050 BTC supplémentaires à un prix moyen de plus de k

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin chute à 43 500 $ alors que MicroStrategy achète 5 050 BTC supplémentaires à un prix moyen de plus de 48 000 $

AnTy13 septembre 2021

La société d’intelligence d’affaires MicroStrategy a acheté 5 050 Bitcoins supplémentaires d’une valeur de près de 243 millions de dollars en espèces.

MicroStrategy détient désormais un total de 114 042 Bitcoin, acquis pour 3,16 milliards de dollars à un prix moyen de 27 713 BTC.

Ce dernier achat a été effectué à un prix moyen de 48 099 $ par BTC.

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 43 500 $ en début de semaine volatil. Le mois de septembre a commencé sur une note positive puisqu’il est passé d’environ 47 000 $ à près de 53 000 $ mardi dernier, le jour où El Salvador a officiellement adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain.

Mais le même jour, BTC/USD est tombé à environ 42 850 $. Et depuis, le marché oscille entre 43k$ et 47k$. Au moment de la rédaction, BTC se négocie autour de 44 000 $.

Dans le même ordre d’idées, Ethereum (ETH) a chuté à près de 3 100 $ avant de se hisser à 3 200 $ et la capitalisation boursière totale de la crypto est d’environ 2 000 milliards de dollars. ETH -6,90% Ethereum / USD ETHUSD 3 197,39 $

-220,62 $-6,90% Volume 21,51 b Variation -220,62 $ Ouvert 3 197,39 $ Circulation 117,51 m Capitalisation boursière 375,72 b 2 min Le bitcoin chute à 43 500 $ alors que MicroStrategy achète 5 050 BTC supplémentaires à un prix moyen de plus de 48 000 $ 1 h Deux fonds de pension publics investissent 50 millions $ dans Un fonds qui offre une exposition à la crypto et à leurs dérivés

Il est possible que les pertes enregistrées par le marché de la cryptographie soient dues à une fausse annonce concernant ce géant de la vente au détail Walmart acceptant la crypto-monnaie Litecoin (LTC) pour les paiements des acheteurs. Un porte-parole de Walmart a confirmé que le communiqué de presse n’est pas authentique.

LTC/USD a bondi de 35% sur les nouvelles pour atteindre 238 $ seulement pour chuter à 180 $. LTC -3,05% Litecoin / USD LTCUSD 178,16 $

-5,43 $-3,05 % Volume 6,7 b Changement -5,43 $ Ouvert 178,16 $ Circulation 66,75 m Capitalisation boursière 11,89 b 2 min Le bitcoin chute à 43 500 $ alors que MicroStrategy achète 5 050 BTC supplémentaires à un prix moyen de plus de 48 000 $ 4 j L’application Robinhood Trading déploie « la moyenne des coûts en dollars ” pour Crypto Investments 1 w SBI Holdings lancera le premier fonds crypto du Japon avant la fin de 2021

Les cours des actions MSTR ont chuté en tandem à environ 600 $, en baisse depuis début août et en baisse de 54% par rapport au sommet historique de 1 315 $ atteint début février.

Bitcoin BTC

44 108,24 $

-5,34 %

-4,04%

-14,43 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.