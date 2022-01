Bitcoin chute alors que la Fed annonce des plans pour augmenter les taux d’intérêt | Invezz

Le marché des crypto-monnaies a subi une baisse importante jeudi. L’ensemble du marché des crypto-monnaies a subi une perte d’environ 8%, la capitalisation boursière totale tombant à environ 2,1 billions de dollars. La plupart des devises se négocient toujours dans la zone rouge, mais il y a eu de légères tentatives de reprise.

La cause exacte du crash n’a pas été établie, étant donné qu’il n’y a pas eu de percées majeures dans l’espace crypto. Cependant, le krach du marché des crypto-monnaies est en corrélation avec le marché boursier qui a également chuté après que la Réserve fédérale américaine a annoncé son intention d’augmenter les taux d’intérêt.

Le marché des crypto-monnaies s’effondre

Bitcoin (BTC / USD) est tombé à un plus bas d’environ 42 000 $ pendant le ralentissement du marché. La principale crypto-monnaie s’est négociée pour la dernière fois à ces niveaux en septembre avant de commencer un rallye haussier. Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin a perdu environ 7,1% en valeur.

Ethereum a également été l’une des crypto-monnaies les plus touchées pendant la tendance à la baisse, le plus gros altcoin perdant près de 10% de sa valeur. Au moment de la rédaction de cet article, Ethereum se négociait à environ 3 450 $, environ 29 en dessous de son plus haut historique de 4 800 $.

Les autres crypto-monnaies populaires sur le marché ont également enregistré une tendance à la baisse au cours de la même période. Solana se négocie à environ 150 $ après une baisse de plus de 11% au cours des dernières 24 heures. Binance Coin (BNB / USD) et Cardano (ADA / USD) sont également en baisse d’environ 8% et 8,6%, respectivement.

XRP, LUNA, Polkadot et Avalanche font également face à des pertes de 7,9 %, 9,24 %, 11 % et 9,84 %, respectivement.

Des pertes attribuées à l’annonce de la Fed

Les États-Unis sont aux prises avec un taux d’inflation en hausse qui a récemment culminé en quatre décennies. La Réserve fédérale américaine intervient pour résoudre ce problème. L’institution a indiqué qu’elle augmentera les taux d’intérêt dans les prochains mois.

Les investisseurs pensent que la hausse des taux d’intérêt viendra bientôt, étant donné la détérioration de la valeur du dollar sur les marchés mondiaux. En tant que tel, cela a déclenché une vente massive à l’échelle du marché.

Le marché des crypto-monnaies n’est pas le seul à subir des pertes. Le marché boursier a également subi une légère baisse. Le Nasdaq Composite a chuté de 3,3% au cours des dernières 24 heures, tandis que le S&P 500 a chuté de 1,94 % au cours de la même période.

