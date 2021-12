Bitcoin chute de 17%, les autres crypto-monnaies chutent, le Salvador en profite pour acheter du BTC

Pour Éditeur quotidienBitcoin

La chute du Bitcoin aujourd’hui est liée à ce qui a été une constante cette semaine : l’impact que la variante du coronavirus, micron, a eu sur les marchés mondiaux.

Bitcoin se lève bas. Mais c’est l’une de ces chutes qui alarme les marchés, qui poussent certains acteurs à vendre désespérément leurs avoirs et d’autres à acheter en prévision d’un avenir meilleur. Avec Bitcoin, le marché de la crypto s’effondre.

Quand il est 6h30 à New York, le prix du Bitcoin (BTC) est 47 093 USD, 17,45% de moins qu’hier à la même heure.

La grosse baisse a eu lieu principalement à partir de minuit et est liée à deux facteurs : les nouvelles annonces concernant le variant du coronavirus, Ómicron, selon lesquelles cette souche pourrait échapper à une partie de notre immunité, ce qui rendrait en quelque sorte les vaccins inutiles, et en même temps La La baisse est également liée aux hausses des taux d’intérêt aux États-Unis, à la baisse générale des marchés boursiers, ainsi qu’aux réactions au rapport sur les taux d’emploi aux États-Unis et à un éventuel ajustement monétaire de la Réserve fédérale.

Marché réactif

De plus, bien sûr, la baisse est liée aux propres réactions, craintes et ventes compulsives du marché.

Coindesk explique que les ventes sur le marché au comptant semblent avoir fait baisser la crypto-monnaie avant de déclencher un énorme stop loss sur les marchés des dérivés.

« Jusqu’à présent, j’ai vu plus de 4 000 BTC vendus qui ont brusquement fait baisser le marché », Laurent Kssis, expert en fonds négociés en bourse de crypto-monnaie et directeur chez CEC Capital. « En fait, seuls 1 500 BTC ont été vendus en moins d’une minute au moment du crash. »

Cela se reflète dans les graphiques CriptoMercados :

Graphique des marchés de la cryptographie

Altcoins aussi

Pas seulement Bitcoin, les autres principales crypto-monnaies (à l’exception des pièces stables) sont dans le rouge. Ethereum (ETH) a chuté de 15,45 %, Binance Coin (BNB) 14,75 %, Solana (SOL) 19,45 %, Cardano (ADA) 19 %, Dogecoin (DOGE) 21 %, pour n’en nommer que quelques-uns des principaux. . Les pertes des autres devises sont toutes à deux chiffres.

Bukele acheter

Cependant, pour beaucoup, c’est une opportunité d’achat. C’est le cas du président d’El Salvador, Nayib Bukele, qui a rapporté que la nation a acheté 150 BTC supplémentaires au cours de l’automne à un prix moyen d’environ 48 670 dollars US, ce qui donne un total investi de 7,3 millions de dollars US.

El Salvador vient d’acheter la trempette ! ???????? 150 pièces à un prix moyen en USD de ~ 48 670 $ ???? # Bitcoin ???? – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 4 décembre 2021

Avec cet achat, le gouvernement a accumulé 1 370 BTC, puisqu’il en avait déjà 1 220 économisés. L’achat précédent datait d’il y a 8 jours, lors de son acquisition, dans un autre bas de 100 BTC de plus.

