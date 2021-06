Bitcoin chute de 40K$, voici pourquoi la tendance haussière est toujours intacte en BTC

in

Le prix du Bitcoin a entamé une correction à la baisse bien au-dessus de 40 000 $ par rapport au dollar américain. BTC se négocie maintenant près d’un support majeur à 38 000 $, où les taureaux sont actuellement actifs.

Bitcoin a entamé une correction à la baisse après avoir échoué à rester au-dessus de 40 000 $. Le prix est actuellement juste en dessous de 39 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Il y a eu une cassure en dessous d’un triangle de trading clé avec un support proche de 39 900 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD (flux de données de Kraken). La paire est susceptible de commencer un nouveau rallye à moins qu’il n’y ait une clôture en dessous des 38 000 $ = support.

Le prix du Bitcoin revisite le support clé

Bitcoin a cassé près de 41 350 $ avant d’amorcer une correction à la baisse. BTC s’est consolidé au-dessus de 40 000 $ pendant un certain temps avant que les taureaux ne soient incapables de protéger la zone de support susmentionnée.

Le prix est tombé en dessous des niveaux de support de 40 000 $ et 39 500 $. Il y a également eu une cassure sous un triangle commercial clé avec un support proche de 39 900 $ sur le graphique horaire de la paire BTC/USD. La paire a même franchi le niveau de support de 38 500 $ et la moyenne mobile simple de 100 heures.

Cependant, les taureaux protègent la zone de support de 38 000 $ (la dernière zone de cassure). Le prix se consolide maintenant au-dessus du niveau de 38 000 $. Il est également juste en dessous de 39 000 $ et de la moyenne mobile simple de 100 heures. Le niveau de retracement Fib de 23,6% de la récente baisse du plus haut de 41 350 $ au plus bas de 38 154 $ est également proche du SMA de 100 heures.

Source : BTCUSD sur TradingView.com

La première résistance majeure est proche du niveau de 39 750 $. Il est proche du niveau de retracement Fib de 50% de la récente baisse du sommet de 41 350 $ au plus bas de 38 154 $.

La principale résistance se forme maintenant près de la zone des 40 000 $. Une cassure claire à la hausse au-dessus de la zone des 40 000 $ est susceptible de donner le ton à un nouveau rallye à court terme.

Plus de pertes en BTC ?

Si le bitcoin ne parvient pas à franchir les résistances de 39 750 $ et 40 000 $, il pourrait prolonger son déclin. Un premier support à la baisse est proche du niveau de 38 150 $.

Le premier support majeur est proche du niveau de 38 000 $. Une cassure à la baisse sous le plus bas récent et le niveau de 38 000 $ pourrait ouvrir la porte à une nouvelle baisse vers 36 500 $.

Indicateurs techniques :

MACD horaire – Le MACD se déplace lentement vers la zone haussière.

RSI horaire (indice de force relative) – Le RSI pour BTC / USD augmente vers le niveau 50.

Niveaux de support majeurs – 38 150 $, suivis de 38 000 $.

Niveaux de résistance majeurs – 39 500 $, 39 750 $ et 40 000 $.