Bitcoin chute de 6%, suite à la possible réduction du bilan de la Fed aux Etats-Unis

Bitcoin est tombé à son prix le plus bas du mois. Tout comme le procès-verbal de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine, tenue en décembre, montrait des responsables discutant de l’idée de réduire le bilan gonflé de 8 300 milliards de dollars de la Réserve fédérale.

Les prix des crypto-monnaies ont augmenté ces dernières années alors qu’un nombre croissant d’investisseurs pariaient que plus de 4 milliards de dollars imprimés par la Fed pour soutenir l’économie et les marchés touchés par COVID-19 accéléreraient une inflation rapide. Ces investisseurs étaient convaincus que Bitcoin servirait d’actif de couverture contre la hausse des prix.

Par conséquent, une mesure corrective de la Fed visant à réduire le bilan pourrait exercer une pression à la baisse sur Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général.

« Certains participants ont estimé qu’une réduction significative du bilan pourrait être appropriée pendant le processus de normalisation du marché, en particulier à la lumière des liquidités abondantes sur les marchés monétaires. » Il a montré le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale tenue du 14 au 15 décembre de l’année dernière et publié mercredi après-midi.

Le prix du Bitcoin a chuté de près de 6% ce mercredi, se positionnant à 43 835 $, le prix le plus bas depuis le 4 décembre du mois dernier. Source : CoinMarketCap

Cependant, Bitcoin, malgré les obstacles des institutions réglementaires, a gagné environ 60% de son prix au cours de l’année 2021.

Selon Goldman Sachs, Bitcoin a surperformé tous les marchés de capitaux en 2021

Prenant comme référence la capitalisation boursière de près de 800 000 millions de dollars de Bitcoin. Goldman Sachs a déclaré que Bitcoin détient actuellement une part de 20% du marché total de la « réserve de valeur ».

« Bitcoin est susceptible de devenir une part plus importante au fil du temps », a déclaré Goldman Sachs.

La performance des actions dans les plus grands secteurs du monde tels que le pétrole, le S&P 500 et l’or, s’est établie en moyenne à 31%. C’est beaucoup, mais cela reste pâle par rapport au retour de 60% de Bitcoin. Source : Twitter

Pendant ce temps, l’or semble perdre quelque peu son emprise. Le métal précieux a affiché un rendement de seulement 4% en 2021. Les jeunes générations semblent se détourner de l’or et du Bitcoin. Actif souvent appelé le nouvel « or numérique ».

De même, Goldman Sachs Group a redémarré ses tables de trading de crypto-monnaie. Et il commencera à négocier des contrats à terme Bitcoin pour des clients exclusifs à partir de la semaine prochaine, selon ..

Les prochaines années pourraient être encore plus importantes pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Au fur et à mesure que l’adoption de ces actifs par la population et les gouvernements augmente. S’ajoute également à la croissance exponentielle que le secteur NFT et DeFi a connue au cours de 2021.

Cependant, les réglementations gouvernementales seront un obstacle pour Bitcoin, bien qu’il semble que la plupart des pays adoptent positivement l’actif numérique. Si la menace d’incertitude réglementaire est levée, Bitcoin pourrait connaître une croissance beaucoup plus forte en 2022.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport