Bitcoin clôture la bougie hebdomadaire la plus forte depuis avril Crypto new media

Bitcoin a réalisé des gains de 12,5% la semaine dernière et divers analystes prédisent désormais un Bitcoin à six chiffres d’ici la fin de l’année

Il semble que la reprise du marché après le crash de mai pourrait être en cours, avec presque toutes les principales crypto-monnaies formant des bougies hebdomadaires vertes la semaine dernière. La capitalisation boursière totale de la crypto a réalisé des gains de 17% la semaine dernière et s’élève actuellement à 1,63 billion de dollars.

De nombreux yeux se sont concentrés sur Bitcoin pendant cette période, qui a commencé à se redresser le 21 juillet, affichant huit bougies vertes d’affilée sur le graphique journalier. Il a chuté de 3,6% au cours des dernières 24 heures et se négocie à 40 260 $ au moment de la rédaction.

La semaine dernière, Bitcoin a réalisé des gains de 12,5%, ce qui en fait la semaine la plus forte de la crypto-monnaie depuis avril, lorsque Bitcoin a bondi de 15% avant le crash de mai.

Juillet n’a pas été un bon mois pour les échanges centralisés, en particulier Binance. Après avoir reçu des avertissements réglementaires dans plusieurs juridictions, Binance a abaissé ses limites de retrait la semaine dernière à seulement 0,06 BTC pour les clients qui n’ont pas terminé la vérification de la connaissance de votre client (KYC). Bybit a également étendu ses procédures KYC plus tôt dans le mois.

Bien que cela ressemble à un développement négatif pour Bitcoin et la crypto en général, cela a peut-être contribué au rassemblement de la semaine dernière, avec de grandes baleines Bitcoin anonymes décidant de conserver leurs pièces jusqu’à ce qu’elles puissent trouver un moyen d’encaisser sans abandonner leur identité.

Le montant de Bitcoin détenu sur les bourses a considérablement diminué après l’annonce de Binance, tandis que le montant détenu par les baleines a augmenté.

La domination du Bitcoin a également augmenté récemment. Après avoir atteint un creux de moins de 40 % en trois ans en mai, la domination du Bitcoin a bondi de 4,5 % la semaine dernière pour atteindre un sommet de 49 %.

Cela pourrait être le signe d’un retour des institutions dans Bitcoin. En fait, la semaine dernière, la société d’investissement automatisée Wealthfront a ajouté le Grayscale Bitcoin Trust à sa suite d’options d’investissement.

Comme l’analyste en chaîne Willy Woo l’a tweeté samedi : « Ce qui rend les 8 derniers jours consécutifs très spéciaux du point de vue de la chaîne, c’est que TOUT LE MONDE achète, des crevettes aux baleines. Nous n’avons pas vu un modèle comme celui-ci avec les 10 dernières années.

De nombreux commentateurs du marché sont désormais optimistes quant aux performances de Bitcoin pour le reste de l’année.

$BTC this monthly close can take us to 90-120k in next 6 months imo👀 pic.twitter.com/c3cPxWAJxK

— CRYPTO₿IRB (@crypto_birb) August 1, 2021