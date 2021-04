Bitcoin, Coinbase et comment la crypto-monnaie se généralise

Coinbase, une plate-forme d’achat et de vente de crypto-monnaies comme le bitcoin, sera la première grande société de crypto-monnaie à entrer en bourse aux États-Unis. C’est un signe clair que la crypto est fermement dans le courant dominant du secteur financier – et qu’elle ne disparaîtra pas de sitôt.

En d’autres termes, si vous avez appuyé sur la répétition de la conversation sur le bitcoin et la blockchain au cours de la dernière décennie, c’est probablement le bon moment pour vous réveiller. La cotation directe de la société sur le Nasdaq est une «soirée de sortie» pour les crypto-monnaies, selon Erin Griffith du New York Times. Le protocole du site de politique technologique a également déclaré mercredi que le “plus grand jour à ce jour pour le monde de la cryptographie”. Comme Paul Vigna, un journaliste du Wall Street Journal sur la crypto-monnaie, l’a récemment déclaré: «Non seulement cela rend la crypto et le bitcoin un peu plus acceptables, mais cela donne maintenant aux investisseurs un autre moyen d’investir dans le bitcoin.»

Même si l’investisseur moyen ne veut pas acheter ou vendre des crypto-monnaies par lui-même, la cotation directe de Coinbase signifie que les investisseurs moyens peuvent investir dans l’économie de la crypto-monnaie en investissant dans l’un de ses plus grands acteurs.

Si vous suivez toujours la tendance, les crypto-monnaies sont des monnaies virtuelles construites à l’aide de la technologie blockchain, un type de base de données décentralisée qui peut enregistrer des interactions, comme des achats, sur un réseau d’appareils. Au lieu de faire confiance à un système pour enregistrer toutes ces interactions, un enregistrement est conservé sur chaque nœud du réseau.

Bitcoin a été la première crypto-monnaie, créée en 2009 par un développeur anonyme sous le pseudonyme Satoshi Nakamoto, et reste l’exemple le plus important d’un mode de paiement facilité le long de la blockchain. Voici comment Timothy Lee de Vox a expliqué Bitcoin en 2015:

Comme MasterCard ou PayPal, il permet la transmission de l’argent par voie électronique. Mais Bitcoin est différent de ces réseaux de paiement conventionnels de deux manières importantes. Premièrement, le réseau Bitcoin est entièrement décentralisé. Le réseau MasterCard appartient et est exploité par MasterCard Inc. Mais il n’y a pas de Bitcoin Inc. Au lieu de cela, des milliers d’ordinateurs dans le monde traitent les transactions Bitcoin de manière peer-to-peer. Deuxièmement, les paiements MasterCard et PayPal sont basés sur des devises conventionnelles telles que le dollar américain. En revanche, le réseau Bitcoin a sa propre unité de valeur, appelée le bitcoin.

Depuis lors, de nombreuses crypto-monnaies sont apparues et sont devenues leur propre secteur économique, valant potentiellement des billions de dollars. Les crypto-monnaies ont toujours été très volatiles, mais ces dernières années, les institutions financières plus traditionnelles, y compris les banques, les investisseurs et les régulateurs, ont de plus en plus pris conscience.

Voici où Coinbase entre en jeu. Alors que les gens peuvent acheter des crypto-monnaies directement – un acheteur individuel les vendant à un autre – Coinbase vise à faciliter le processus en devenant une plate-forme permettant aux gens d’acheter, d’échanger et de vendre plusieurs de ces différentes devises, y compris le bitcoin. Après sa fondation en 2012, la société est devenue la plus grande de ces plates-formes de crypto-monnaie en volume aux États-Unis et la deuxième au monde, selon Marketwatch. Dans son dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, la société a indiqué qu’elle comptait environ 43 millions d’utilisateurs de détail et qu’elle avait levé 3,4 milliards de dollars de revenus jusqu’à la fin de 2020, la plupart de ces fonds provenant de frais de transaction.

“Ce que Netscape a fait pour Internet en 1995 est ce que Coinbase fera pour la crypto et la blockchain en 2021”, a déclaré la semaine dernière Roger Lee, associé général de la société d’investissement Battery Ventures, qui a investi dans Coinbase. «Internet était très opaque et un concept très abstrait pour la plupart des gens au milieu des années 90. Netscape a créé un objectif à travers lequel interagir avec lui. »

À partir de mercredi, les investisseurs réguliers auront enfin la possibilité de prendre leur propre participation sur ce marché. Pendant que la société entre en bourse, elle le fait sous forme de cotation directe, pas d’offre publique (vous pouvez en savoir plus sur ce que cela signifie ici). Quoi qu’il en soit, c’est un grand pas en avant pour les crypto-monnaies, car elles deviennent une partie plus reconnue de l’économie.

La crypto-monnaie et la blockchain sont de plus en plus courantes

La liste publique de Coinbase n’est que la dernière étape du parcours de la crypto-monnaie de la curiosité ringard à l’opportunité d’investissement et au mode de paiement traditionnels. Depuis 2018, Square, le service de traitement des paiements, permet à la plupart des utilisateurs de son application de paiement Cash App d’acheter et de vendre des bitcoins. Et ces derniers temps, de plus en plus d’entre eux le font. Le directeur financier de Square, Amrita Ahuja, a déclaré en février que 3 millions de personnes avaient effectué des transactions en bitcoin sur l’application l’année dernière, contre 1 million en janvier 2021 seulement.

De même, PayPal a commencé à permettre aux utilisateurs d’acheter des crypto-monnaies via leurs comptes l’année dernière. La plate-forme a étendu ses capacités de crypto-monnaie en mars et a commencé à permettre aux utilisateurs d’échanger leurs avoirs cryptographiques en dollars américains afin de payer pour des choses, ce qui est juste une étape avant de permettre aux utilisateurs de faire des achats avec de la crypto-monnaie réelle. Paypal a également indiqué que les utilisateurs de Venmo, dont il est propriétaire, pourront bientôt également effectuer des transactions en crypto-monnaies.

Plus largement, les applications de la technologie blockchain apparaissent dans un nombre croissant de domaines. La blockchain est la clé de la vente de l’art numérique sous forme de NFT, ou de jetons non fongibles, qui sont devenus plus populaires ces dernières semaines. La technologie blockchain est également apparue dans les applications de passeport de vaccins, la technologie de vote et même la gestion des chaînes d’approvisionnement. Dans le même temps, l’utilisation de la technologie blockchain a également soulevé un large éventail de défis, y compris le risque de piratage, le manque de réglementation et la crainte que ses exigences informatiques intenses puissent avoir une empreinte environnementale énorme.

Donc, même si vous pensez que le bitcoin, les crypto-monnaies et la blockchain sont étranges ou déroutants, vous devez vous attendre à les voir continuer à s’insinuer dans la vie quotidienne.

L’Open Sourced est rendu possible par Omidyar Network. Tout le contenu Open Sourced est éditorialement indépendant et produit par nos journalistes.