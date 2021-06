Bitcoin comme monnaie légale: le Paraguay suit l’exemple du Salvador

La nation sud-américaine, le Paraguay, a proposé un projet de loi qui reconnaîtra légalement le Bitcoin (BTC / USD) comme monnaie officielle. Cette décision intervient après qu’El Salvador a fait une proposition similaire, faisant du Bitcoin légalement accepté pour le paiement de biens et de services.

Comme je le disais il y a longtemps, notre pays doit avancer main dans la main avec la nouvelle génération.

Le moment est venu, notre moment.

Cette semaine, nous commençons avec un projet important pour innover le Paraguay devant le monde ! Le vrai sur la lune 🚀 #btc & #paypal pic.twitter.com/ZMRJgAIxgO – Carlitos Rejala 🙏🇵🇾🙌 (@carlitosrejala) 7 juin 2021

Le projet de loi, proposé jeudi, a été rédigé par un membre du parlement Carlitos Rejala, un fervent passionné de Bitcoin.

Selon Carlitos, le projet de loi sera vital pour repositionner le pays pour la croissance de la prochaine génération.

La nouvelle intervient alors que le prix du Bitcoin a baissé en raison de la répression minière en Chine.

La nouvelle de l’acceptation du Bitcoin d’El Salvador comme monnaie légale a été bien accueillie par la communauté crypto. Le dernier développement au Paraguay pourrait produire une réaction similaire, dont Bitcoin a besoin pour continuer.

De plus en plus de pays d’Amérique du Sud adoptent Bitcoin

Alors que la Chine et certains pays asiatiques ont été très critiques à l’égard du Bitcoin, les pays d’Amérique du Sud ont été plus ouverts aux crypto-monnaies. Ils pensent qu’une adoption précoce du Bitcoin peut leur donner un avantage sur les autres pays et leur permettre de devenir la puissance financière de la prochaine génération. Mais ils sont toujours confrontés à des défis, car le processus de conversion de la crypto-monnaie en monnaie légale n’est pas aussi simple que prévu. El Salvador, qui a récemment annoncé son intention de convertir Bitcoin en monnaie légale, rencontre quelques problèmes pour rendre cela possible.

Certains experts économiques ont critiqué la décision, affirmant qu’elle paralyserait l’économie du Salvador en raison de sa dépendance excessive vis-à-vis du dollar américain.

La Banque mondiale ne soutient pas

Le Fonds monétaire international (FMI) a également fait part de ses inquiétudes quant à l’impact économique de la décision Bitcoin d’El Salvador. La Banque mondiale a également refusé d’offrir une assistance au pays pour la mise en œuvre et l’exécution du projet de loi.

La Banque mondiale a déclaré qu’El Salvador l’avait contacté pour obtenir de l’aide sur Bitcoin. Mais il a refusé de soutenir en raison de problèmes de transparence et d’environnement.

