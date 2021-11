Bitcoin comme monnaie souveraine et révolutionnaire à bitconf 2021

Depuis le théâtre Presidente, situé dans la ville de San Salvador, au Salvador, a commencé le premier jour des conférences BITconf 2021. Le premier panel était consacré à parler du Bitcoin en tant que monnaie souveraine et révolutionnaire. Franco Daniel Amati, Diego Gutiérrez, Gabriel Kurman et Daniel Alos y ont participé.

Ils ont commencé leur présentation en exprimant que Bitcoin est la version la plus parfaite de l’argent souverain, qui a été possédée dans l’histoire de l’humanité. Ils considèrent que c’est une révolution qui ne sait toujours pas où elle ira et comment elle va responsabiliser les citoyens de la planète.

Ils ont également souligné que, tandis que ce système souverain grandit et mûrit, le système fiduciaire, imposé par les gouvernements, générant des dévaluations, s’effondre constamment à nos yeux. En ce sens, ils ont souligné que le fait qu’El Salvador ait adopté le Bitcoin comme monnaie légale donne un avantage aux Salvadoriens. Parce que cela les rapproche de plus en plus de cette technologie, les rendant financièrement libres.

De gauche à droite : Diego Gutierrez, Franco Daniel Amati, Daniel Alos et Gabriel Kurman

Bitcoin est un changement de paradigme

Ils ont convenu que Bitcoin est un changement de paradigme qui a révolutionné le monde, étant une étape importante dans le système financier. Pour Daniel Alos, Bitcoin est la découverte la plus importante de l’humanité, et il l’a comparé à la découverte du feu par l’homme dans la préhistoire.

Pour Alos, « Bitcoin est une force naturelle, attirant tout », a-t-il déclaré. De même, il considère qu’il faut comprendre que la crypto-monnaie leader du marché est la meilleure forme de monnaie jamais inventée et qu’elle durera des siècles.

De son côté, Franco Amati, bitcoiner, a souligné que Bitcoin résiste à la censure. Puisqu’il donne cette possibilité d’avoir de l’argent sans qu’il soit contrôlé par aucun gouvernement. Peu importe où nous sommes, avec Bitcoin, vous avez le pouvoir et la capacité de transporter cette crypto-monnaie partout dans le monde. Il a une portabilité incroyable et cela le rend plus souverain.

Pour Diego Gutiérrez, d’IOV Labs, a souligné que depuis que les gouvernements sont intervenus dans les politiques monétaires des pays, la liberté financière de leurs individus a été affectée. Pour cette raison, il a mentionné que Bitcoin donne à la valeur humaine cette possibilité d’échanger de la valeur sans intermédiaires. Considérez Bitcoin comme une révolution non violente qui permettra aux êtres humains de préserver la valeur que nous générons sans que personne d’autre ne puisse la contrôler.

Philosophie Bitcoin

Lors du panel de Bitconf 2021, le modérateur leur a demandé ce qu’ils pensaient être la philosophie derrière Satoshi Nakamoto pour créer Bitcoin. En réponse à cela, Gutiérrez par exemple, a mentionné qu’à un niveau personnel, il pense que Bitcoin ne cache pas une autre idéologie et philosophie autre que la liberté. Il a également commenté ses réflexions concernant l’identité cachée de Nakamoto, exprimant que selon ses appréciations, elle ne devrait pas être révélée. Car l’une des plus grandes valeurs de Bitcoin est précisément d’être un pseudonyme. Pour lui, Bitcoin est neutre, il n’a pas de signe politique. Cependant, il a mentionné que Satoshi utilisait la crypto pour responsabiliser l’individu devant les cercles du pouvoir.

De son côté, Franco a déclaré que bien qu’au début de la création de Bitcoin, les personnes qui s’intéressaient le plus à la crypto-monnaie étaient liées au monde technologique, celui-ci s’est ensuite ouvert. Aujourd’hui, il y a des libertaires aux communistes qui soutiennent Bitcoin.

BTC n’a pas d’idéologie politique

Ainsi, vous voyez également Bitcoin sous un jour neutre et considérez qu’il n’a aucune idéologie politique. En ce sens, il a souligné la position et l’erreur que beaucoup de gens avaient au Salvador, après la récente loi qui a adopté le Bitcoin comme monnaie légale. Par conséquent, il a recommandé aux personnes qui enquêteraient de se rendre compte que BTC est neutre et n’a aucune idéologie politique. « Il est conçu pour apporter la souveraineté monétaire personnelle », a-t-il commenté.

Mais, il a ajouté qu’avant de publier le premier bloc de la blockchain Bitcoin, Satoshi savait ce qu’il voulait montrer au monde. Depuis dans les appréciations de Franco, il l’a fait à un moment tendu. Juste après la parution d’un titre dans le New York Times qui traitait du deuxième sabotage bancaire, c’est juste à ce moment, quelques jours plus tard, que la première publication de bloc a été faite sur la blockchain Bitcoin. Bien qu’il ne sache pas s’il faut le rattacher à un fait politique, il considère que Satoshi aurait attendu ce moment de vulnérabilité pour montrer ce nouveau bouleversement financier.

Précisément parce qu’il essayait d’apporter au monde quelque chose qui les libérerait de ce que les banques, les entreprises et l’État ont l’habitude de faire. Connu pour les mauvaises affaires, où l’argent a été perdu. Et, que plus tard, la citoyenneté a dû payer ou financer ces mauvaises entreprises.

LaBITconf 2022 dans le prochain pays où BTC a cours légal ?

Enfin, ils ont partagé quelques idées pour clôturer la présentation à la BITconf 2021 en disant qu’il est important que la société s’implique dans cette technologie pour construire un monde meilleur. Soulignant que Bitcoin est un outil et qu’à lui seul il ne changera pas le monde, si la société n’active pas le sens des responsabilités correspondant. Sans cela, ses citoyens n’auront pas de Bitcoin comme monnaie souveraine.

Ils ont ajouté qu’ils espèrent que pour la prochaine année de la BITconf 2022, le lieu de cet événement se tiendra dans le prochain pays qui adoptera Bitcoin comme monnaie légale.

