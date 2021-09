Bitcoin Conference Pitch Day construit la prochaine génération de startups BTC

Visitez l’article original*

Le Pitch Day de Bitcoin 2021 a donné aux startups Bitcoin une chance sans précédent de faire avancer leurs projets.

Le Pitch Day de Bitcoin 2021 était une plate-forme permettant à la prochaine génération de startups Bitcoin de mettre ses idées et ses produits à l’épreuve dans un format compétitif.

Se déroulant pendant le Whale Day sur le terrain de “The Deep”, le concours Pitch Day présentait des entreprises allant d’un site Web de paris sur la météo à une bourse de produits dérivés, présentant leurs idées à un panel de capital-risqueurs représentant certains des investisseurs les plus actifs dans le Écosystème Bitcoin. Chacun des projets participants a plaidé pour obtenir l’investissement du panel, avec l’optimisme que leurs startups pourraient, aux côtés de Bitcoin, changer le monde et les lancer elles-mêmes au statut de baleine.

Les 12 startups ont été choisies parmi un pool de plus de 140 candidatures du monde entier. Divisée à parts égales en deux divisions, « hyperbitconisation » et « infrastructure », chaque entreprise disposait de dix minutes pour présenter son argumentaire et répondre aux questions du panel. Après la conclusion de chaque segment, le panel de juges a délibéré avant de décider des gagnants des première et deuxième places. Les deux gagnants de chaque segment ont reçu un trophée, ainsi que des frais de scolarité complets pour assister à « Draper University », un programme d’entrepreneuriat de 16 semaines lancé par le capital-risqueur et juge du Pitch Day Tim Draper.

Le premier segment présentait les sociétés Citizens of Bitcoin, 5 Day Forecast, Satoshi’s Games, DIBA Global Inc., Bitmatrix et Shock Network Inc. Bien que les missions de chaque société variaient, elles étaient toutes unies sous l’égide de l’hyperbitcoinisation en progression. Le panel de juges était composé de Draper (fondateur et associé directeur de Draper Associates), Oleg Mikhalsky (associé chez Fulgur Ventures), David Roebuck (venture principal chez Wave Financial) et Paul Veradittakit (associé chez Pantera Capital).

Les juges sont repartis avec beaucoup de bonnes choses à dire sur le Pitch Day 2021. Veradittakit a déclaré : « Les startups du concours du pitch day étaient impressionnantes et se sont concentrées sur des cas d’utilisation innovants. Dans l’ensemble, l’expérience de juger avec les autres juges et d’interagir avec les startups a été très fructueuse.

Le gagnant du concours d’hyperbitconisation était Satoshi’s Games, une plate-forme de jeu basée sur le Lightning Network. 5 Day Forecast, un site de paris qui permet aux utilisateurs de parier sur la météo à l’aide de Bitcoin, a pris la deuxième place. Bien que Citizens of Bitcoin ne se soit pas classé parmi les deux premiers de ses concurrents respectifs, son fondateur et PDG, Rogelio Caceres, a également eu des choses positives à dire sur l’expérience.

« Nous avons vraiment apprécié la conférence Bitcoin 2021 et la recommandons vivement », a-t-il déclaré. « L’expérience de concourir en tant que finaliste au Pitch Day, en tant que seule startup basée à Miami sélectionnée, ainsi que le parrainage d’un stand, ont dépassé nos attentes. En fait, nous avons généré près de 500 000 $ de revenus grâce aux nouveaux clients que nous avons rencontrés à la conférence à ce jour.

Le deuxième segment comprenait les sociétés D2X Group, Moon, Liquid Ventures, 24 Exchange Bermuda Ltd., Sazmining et Bitex. Chacune de ces sociétés se concentre sur l’amélioration de l’infrastructure existante de Bitcoin. Ils ont été jugés par Matt Roszak (partenaire fondateur de Tally Capital), Kevin O’Leary (président de O’Shares Investment Advisors et juge de « Shark Tank » d’ABC), Christopher Calicott (directeur général de Trammell Venture Partners), David Lee ( chef de Samsung Next et EVP de Samsung) et Tyler Evans (cofondateur de BTC Inc. et associé directeur chez UTXO Management). 24 Exchange, une plateforme de trading de bitcoins, a remporté la première place du concours d’infrastructure. Moon, une carte de paiement virtuelle qui permet aux utilisateurs de gagner, d’économiser et de dépenser des bitcoins, a terminé deuxième.

“Le concours de pitch a été particulièrement précieux pour présenter notre entreprise aux investisseurs qui déploient des capitaux dans des startups Bitcoin”, a déclaré le PDG et fondateur de Moon, Ken Kruger. “Nous avons obtenu un financement auprès d’investisseurs lors du concours de pitch.”

Si vous souhaitez être considéré pour un créneau sur scène, nous vous encourageons à postuler ici pour le Pitch Day à Bitcoin 2022 ! Les paramètres pour les participants sont ouverts et flexibles, alors n’hésitez pas à postuler, que vous soyez un individu avec une idée, une entreprise soulevant une série B ou quelque part entre les deux.

