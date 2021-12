Le marché du bitcoin se situe actuellement dans l’un des plus grands clusters de valeur réalisée. Plus de 2,208 millions de BTC sont passés en chaîne pour la dernière fois entre 55 000 et 60 000 $ », a tweeté Glassnode. « Le prochain grand cluster entre 60 000 $ et 63 000 $ peut agir comme une résistance, tandis que le support peut être trouvé à 50 000 $ et à nouveau à 42 000 $. »

