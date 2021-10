Bitcoin connaît une baisse vers une moyenne mobile clé. Suivant?

Bitcoin est en hausse de 44% sur une base mensuelle, mais a chuté de 12,5% depuis qu’il a atteint un sommet historique de 67 000 $ le 20 octobre. S’agit-il simplement d’une correction saine dans une tendance haussière plus large, ou les investisseurs devraient-ils envisager de réduire le risque de rebond ?

Pendant ce temps, il semble que certains sénateurs américains et le secteur privé aient des vues similaires sur la place de Bitcoin dans un monde d’inflation galopante.

Approfondissons.

Le sénateur Rand Paul pense que la crypto-monnaie pourrait devenir la monnaie de réserve mondiale à l’avenir, selon une interview diffusée la semaine dernière.

S’adressant à Axios, le sénateur américain, connu pour son profond scepticisme à l’égard des grands gouvernements, s’est dit préoccupé par l’attitude imprudente que les gouvernements ont adoptée avec leurs devises, déclarant que les crypto-monnaies pourraient être une alternative viable.

A quand la lune ?

Le bitcoin a glissé à 57 900 $ aujourd’hui, formant un nouveau plus bas local dans un environnement de commerçants capricieux et surendettés. Considérons le contexte.

Sur le graphique de 2 heures, BTC / USD est passé en dessous de la 200-EMA, restant marginalement dans un coin en baisse au moment de la rédaction. La structure ‘W’ décrite dans le canal de télégramme est techniquement invalide. Alors que les deux indicateurs RSI sont survendus, les prix n’ont pas encore dépassé la moyenne mobile, ce qui suggère que les rebonds pourraient être des opportunités de prise de risque dans cette période.

Bien qu’un écart soit certainement possible si les indicateurs RSI rebondissent du territoire de survente et que les prix ne rebondissent pas vers l’EMA, une nouvelle pression de vente peut être anticipée dans les heures à venir. . En particulier, le financement est devenu négatif sur les LTF et neutre sur les HTF, indiquant un risque croissant de chasse à la liquidité face à des shorts agressifs.

Malgré la position neutre à baissière de la période basse, le graphique journalier indique que ce nouveau test est normal et sain.

À moins que les prix ne clôturent en dessous de l’EMA de 20 jours (58 900 $), le cas baissier reste caché et peu clair. C’est vrai qu’il y a rarement quelque chose de très clair dans ce métier.

Pourtant, un scénario de «douleur maximale» qui pillerait et brûlerait les deux côtés pourrait être une mèche intrajournalière plus grave qui s’inverserait et se refermerait par la suite en territoire haussier.

Dans tous les cas, la super tendance quotidienne est basée sur 56 200 $ et il s’agit d’un moment « BTFD », s’il se matérialise.

Cela dit, les prix les plus bas ne sont pas garantis. Le RSI est revenu en territoire neutre (55), tandis que le RSI stochastique est en territoire de survente depuis le 23 octobre.

La nature apparemment conflictuelle des indicateurs de délai bas (LTF) et de délai élevé (HTF) et de l’action des prix témoigne du conflit perpétuel des délais et des marchés financiers cycliques. Mais c’est peut-être une histoire pour une autre fois.

Pour commencer à fermer les choses, l’image de la période haute est haussière tandis que les périodes basses sont neutres à baissières .

L’une des raisons de la tendance baissière relative est que les traders profitent de chaque petit mouvement et sont finalement éliminés. Dans presque toutes les circonstances, l’image du délai élevé est plus pertinente et révélatrice des choses à venir que les recherches de liquidités axées sur les futures.

Le contexte tel qu’il se présente est absolument essentiel : Bitcoin vient d’atteindre de nouveaux sommets, atteignant un sommet historique de 67 000 $ avant de se refroidir, ce que (* s’éclaircit la gorge *) nous avons prédit au centime près.

La question est maintenant de savoir si la demande est suffisante pour compenser la nouvelle offre. Pour cette raison, nous pouvons examiner de plus près les données en chaîne, car elles sont mieux adaptées pour déterminer des tendances plus larges.

La variation de la position de change nette est en territoire négatif, ce qui signifie que les sorties continuent de compenser les entrées. Bien sûr, il y a deux raisons pour lesquelles les investisseurs envoient des bitcoins vers et depuis les bourses, pour hodl ou vendre du fiat ou de l’USDT.

Actuellement, les devises s’accumulent en général, bien que certains investisseurs à long terme aient commencé à réaliser des bénéfices, comme en témoigne le changement de position nette de change plat ci-dessous.

C’est normal aux plus hauts historiques, et il reste à voir comment les investisseurs réagiront lorsque BTC / USD franchira le pas à la hausse. Gardez à l’esprit que lorsque le bitcoin atteint un niveau record, c’est généralement le début d’une tendance, pas la fin d’une.

Pendant ce temps, le trading de Litecoin continue de jouer sur les émotions des investisseurs en le simulant continuellement. Quoi qu’il en soit, je dirais qu’il est difficile d’être baissier sur un graphique qui imprime des divergences hebdomadaires contre BTC.

Le marché haussier est une course cahoteuse, mais il ne s’arrête qu’à la fin.

Je te vois plus tard.

ps C’est mon avis. Vous pouvez vous faire votre propre opinion.

