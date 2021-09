Bitcoin consolide, Ethereum Flat, XRP et LINK Rally

Le prix du Bitcoin consolide des gains proches de 51 000 $.

Ethereum est inchangé en une journée, le XRP a bondi de 8% et a dépassé 1,36 $.

LINK a gagné 13% et a même grimpé au-dessus de 35 $.

Le prix du Bitcoin a progressé au-dessus des niveaux de résistance de 51 000 et 51 500 $. BTC consolide actuellement (11:51 UTC) près de 52 000 $ et il pourrait encore augmenter. Une clôture au-dessus de 52 000 $ pourrait déclencher une hausse régulière.

En outre, la plupart des principaux altcoins accélèrent. L’ETH a du mal à franchir la principale zone de résistance de 4 000 $. XRP s’est rallié et a pu se rapprocher encore plus du niveau de 1,40 $. L’ADA pourrait se redresser s’il y a une cassure nette au-dessus de 3,00 $.

Capitalisation boursière totale

Source : https://www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après un fort mouvement haussier au-dessus de 51 500 $, le prix du bitcoin a eu du mal à franchir la résistance de 52 000 $. BTC se consolide maintenant et pourrait faire une nouvelle tentative pour dépasser les 52 000 $. S’il y a une clôture au-dessus de 52 000 $, le prix pourrait augmenter régulièrement vers les niveaux de 53 200 $ et 53 500 $.

À la baisse, le support initial est proche du niveau de 51 200 $. Le premier support majeur se forme maintenant près du niveau de 50 500 $, en dessous duquel le prix pourrait glisser vers 50 000 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum est bloqué en dessous de la zone de résistance de 4 000 $. Une barrière immédiate se situe à près de 3 985 $, au-dessus de laquelle il y a des chances d’un mouvement vers 4 040 $. La prochaine grande barrière pour les taureaux pourrait être proche du niveau de 4 200 $.

S’il y a une nouvelle baisse, le prix pourrait trouver un support proche de 3 900 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 3 850 $.

Prix ​​ADA, LTC, DOGE et XRP

Cardano (ADA) a toujours du mal à franchir les niveaux de résistance de 2,98 $ et 3,00 $. Si les taureaux réussissent, le prix pourrait remonter au niveau de 3,12 $. Au contraire, il existe un risque de correction à la baisse vers le niveau de 2,80 $. Le prochain support majeur est proche du niveau de 2,65 $.

Litecoin (LTC) est en hausse de plus de 4% et a franchi une barrière majeure près de 225 $. Le prix se consolide maintenant en dessous de 230 $. S’il continue de grimper, le prochain arrêt pour les taureaux pourrait être de 248 $ et 250 $. À la baisse , un support initial est proche du niveau de 225 $. Le prochain support majeur est à 212 $.

Dogecoin (DOGE) a bondi de 4% et a cassé la résistance à 0,315 $. Il a même grimpé et testé 0,320 $. S’il y a des gains supplémentaires, le prix pourrait remonter vers la résistance à 0,335 $. À la baisse, les taureaux pourraient rester actifs près du niveau de 0,300 $.

Le prix du XRP a progressé au-dessus de la résistance de 1 335 $. Il est en hausse de 8% et a même cassé la résistance à 1,35$. Les taureaux ont poussé le prix au-dessus de 1,38 $, mais il n’y a pas eu de test de 1,40 $. D’autres gains pourraient donner le ton à un mouvement vers le niveau de 1,50 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 5%, notamment QNT, OMG, FIL, FTT, PERP, LINK, QTUM, FTM, EOS, BCH, DGB, MDX, AMP et HT. Parmi ceux-ci, OMG a augmenté de plus de 25% et a dépassé le niveau de 9,0 $.

Bref, le prix du bitcoin continue de grimper et pourrait tenter une cassure au-dessus de 52 000 $. Si BTC réussit, il pourrait remonter vers le niveau de 53 500 $ à court terme.