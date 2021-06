Bitcoin consolide ses gains, Ethereum et Altcoins visent plus haut

Comparer

Le prix du Bitcoin a pris un élan haussier au-dessus du niveau de résistance de 38 500 $. BTC a même débloqué 40 000 $ pour aller plus loin dans une zone positive. Il est actuellement (04h30 UTC) en train de consolider ses gains et pourrait reprendre son mouvement haussier au-dessus de 41 000 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins augmentent lentement. L’ETH a franchi la résistance à 2 550 $ et fait maintenant face à des obstacles proches de 2 650 $. Le XRP/USD se redresse et pourrait s’accélérer s’il atteint 0,90 $.

Prix ​​du bitcoin

Après une cassure réussie au-dessus de 38 500 $, le prix du bitcoin a prolongé son mouvement à la hausse. BTC a même dépassé les niveaux de résistance de 39 500 $ et 40 000 $. Il a testé la zone des 41 100 $ et consolide actuellement ses gains. Un support immédiat à la baisse est proche du niveau de 40 000 $. Le premier support majeur est proche du niveau de 39 500 $.

A la hausse, le prix fait face à une résistance proche de 40 800 $ et 41 000 $. Le prochain arrêt clé pourrait être proche du niveau de 42 000 $ dans les prochaines sessions.

Prix ​​Ethereum

Le prix de l’Ethereum a commencé une hausse régulière et a franchi la résistance de 2 500 $. L’ETH a même dépassé les 2 550 $ et fait maintenant face à une résistance proche de 2 600 $. Le principal obstacle est désormais proche de 2 650 $, au-dessus duquel le prix pourrait monter à 2 800 $.

Si le prix ne dépasse pas 2 600 $ ou 2 650 $, vous pourriez corriger les gains. Un support initial est proche du niveau de 2 550 $. Un support majeur se forme maintenant près du niveau de 2 500 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

Binance Coin (BNB) est en hausse d’environ 5% et se négocie au-dessus du niveau de 365 $. À la hausse, une résistance immédiate est proche du niveau de 380 $. Tout gain supplémentaire pourrait ouvrir la porte à un test du niveau à partir de 400 USD. . S’il y a une correction à la baisse, le prix pourrait trouver un support proche de 365 $.

Litecoin (LTC) a franchi la résistance de 172 $. LTC s’approche maintenant de la résistance de 180 $. Si les taureaux restent en action, il y a une possibilité d’un mouvement vers le niveau de 200 $. Au contraire, le prix pourrait corriger à la baisse vers la zone de soutien à 165 $.

Dogecoin (DOGE) a du mal à franchir le niveau de résistance de 0,335 $. S’il passe au-dessus de 0,335 $, le prochain arrêt pourrait être de 0,350 $. À la baisse, le niveau de 0,320 $ est un support à court terme. Le support principal se forme maintenant près du niveau de 0,300 $.

Le prix du XRP a formé une base supérieure à 0,850 $ et a récemment augmenté. Le XRP est passé au-dessus de 0,880 $ et grimpe maintenant vers la zone de résistance de 0,90 $. Une cassure nette au-dessus de 0,90 $ pourrait porter le prix vers le niveau de 0,950 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 8%, notamment AMP, DOT, RUNE, KLAY, MATIC, BAT, ENJ, SNX, LINK, FTM, SUSHI, HBAR, ATOM, OMG et LUNA. Parmi ceux-ci, AMP a augmenté de plus de 26% et a dépassé le niveau de 0,08 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin montre des signes positifs au-dessus de 40 000 $. L’action actuelle des prix suggère plus de potentiel de hausse au-dessus des niveaux de 41 000 $ et 42 000 $.

