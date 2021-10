Bitcoin continue au-dessus de 60 000 $, Dogecoin et Shiba Inu augmentent en raison du dessin animé d’Elon Musk

Pour Éditeur quotidienBitcoin

Bien que Bitcoin soit au-dessus de 60 000 $ aujourd’hui, il a un retracement par rapport au prix qu’il avait au petit matin.

***

Cette semaine est cruciale pour le prix du Bitcoin, car les premiers fonds négociés en bourse, les ETF, commencent déjà à être mis en service aux États-Unis. Cependant, le prix de la principale crypto-monnaie n’a pas monté en flèche comme prévu, il a plutôt semblé ralentir un peu tôt le matin, peut-être pour gagner une nouvelle vigueur plus tard.

Lorsqu’il est 9h15 à New York, le Bitcoin (BTC) affiche un prix de 60 290 $ US, soit 1,3% de moins qu’hier à la même heure. La chose intéressante est qu’au petit matin, vers 4h00 du matin, il a atteint des prix supérieurs à 62 470 USD, mais il a ensuite commencé à baisser.

ACTUALISATION: Après 9h30, Bitcoin commence à avoir une ascension et à 10h00 à New York, il affiche un prix supérieur à 61 317 $ USD, 0,63% de plus qu’hier à la même heure.

Graphique des marchés de la cryptographie

Pour ceux qui ont acheté du Bitcoin le 1er janvier, le prix représente un gain de 106,12 % et pour ceux qui l’ont acquis en début de mois, le gain est de 27 %. Pas mal alors !

Le mouvement des transactions continue de se situer dans la moyenne du mois : sur les 35 milliards de dollars US échangés en 24 heures.

Altcoins en baisse

Les principaux altcoins ont aujourd’hui un comportement irrégulier, mais de manière générale, la tendance est à la baisse, mais pas trop profonde pour générer des craintes.

Ethereum (ETH) a enregistré aujourd’hui une baisse de 3,7%, Cardano (ADA) de 2,5%, XRP de 5,18%, Solana (SOL) de 4,71% et Polkadot (DOT) de 1,63%. La plus forte baisse dans le top dix a été dans la pièce HEX, en baisse de 11,48 % en 24 heures.

Elon Musk et les chiots

Du côté des hausses, la plus notable est celle de Dogecoin (DOGE) qui progresse de 6,06%. Le Shiba Inu (SHIB) a également enregistré une hausse de 7,21%. Lorsque cela se produit, il est inévitable de regarder l’activité du PDG de Tesla, Elon Musk, sur Twitter. Et oui, car il y a l’origine des augmentations : Un « dessin » numérique, fait avec des lignes qui ressemblent à un animal (il y aura ceux qui verront un chien, ça ressemble plus à un lapin, non ?) et un emoji fusée.

( _ /)

(• _ •)

/> ???? – Elon Musk (@elonmusk) 17 octobre 2021

Comme le montre le graphique CryptoMarkets, le prix du Dogecoin a augmenté précisément au moment du tweet de Musk hier soir. La même chose s’est produite avec Shiba.

Image de CriptoMercados

Sources : Twitter, CryptoMarkets

Rapport MRT / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash