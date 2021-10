Bitcoin continue d’attirer tous les afflux avec les commerçants qui envisagent 0 000

Prix ​​Bitcoin (BTC)

Bitcoin continue d’attirer tous les afflux avec les commerçants qui envisagent une hausse du prix du BTC à 100 000 $

AnTy19 octobre 2021

Lors de la dernière vague d’afflux, le total des actifs sous gestion a atteint son niveau record de 72,3 milliards de dollars, dépassant le pic de mai de 71,6 milliards de dollars.

Pour la semaine se terminant le 15 octobre, 80 millions de dollars supplémentaires ont été investis dans des produits d’investissement en actifs numériques, selon les données de CoinShares.

Avec ces nouvelles entrées, le total des actifs sous gestion a atteint son niveau record à 72,3 milliards de dollars, dépassant le pic de mai de 71,6 milliards de dollars.

Ethereum (ETH) a connu une autre semaine de sorties mineures à 1 million de dollars; cependant, ces flux ne sont pas encore suffisamment importants pour définir une tendance.

Tout comme la dernière fois, Bitcoin a repris les rênes et mène les afflux. Comptant pour la plupart des entrées à 70 millions de dollars, Bitcoin a maintenant enregistré la 5e semaine consécutive d’entrées.

Cependant, ces collectes hebdomadaires restent bien inférieures à celles observées au premier trimestre 2021, où la participation des investisseurs américains était bien plus importante. Mais « la récente décision de la SEC d’autoriser un ETF basé sur des contrats à terme aux États-Unis pourrait provoquer de nouveaux afflux importants dans les semaines à venir alors que les investisseurs américains commencent à ajouter des positions », a écrit James Butterfill, stratège en investissement chez CoinShares.

$ BTC est en hausse de 20% sur le commerce ETF. CME OI est en hausse d’environ 50%, l’OI à marge stable est stable, l’augmentation de l’OI à marge n’a pas dépassé de beaucoup le prix. Le baisi trimestriel est de 15 % (élevé mais pas trop élevé). Le financement Perps est à peine au-dessus de la ligne de base. Indiquer que $ BTC a beaucoup plus de place – Alex Krüger (@krugermacro) 19 octobre 2021

Le prix du Bitcoin a en fait dépassé 63 150 $ lundi à la suite des rapports du premier fonds négocié en bourse (ETF) à terme Bitcoin aux États-Unis par le gestionnaire d’actifs ProShares pour commencer à négocier aujourd’hui.

Après être entré dans un quatrième trimestre historiquement haussier et actuellement confronté à la dernière résistance à 64 000 $ « au-dessus de laquelle une cassure ciblera 100 000 $ », Rich Ross, stratège technique chez Evercore ISI, a déclaré : « Le quatrième trimestre offre un terrain fertile pour les plus spéculatifs.

Les paris s’élèvent également à 100 000 $ avec « Les contrats d’options privilégiées [on bitcoin] semblent être des options d’achat avec des prix d’exercice supérieurs à 100 000 $ … expirant à la fin de l’année », a noté le fournisseur de données Glassnode dans son rapport hebdomadaire. De plus, « l’intérêt ouvert pour les options d’achat éclipse celui des options de vente, s’alignant sur le sentiment haussier global du marché ».

3/ Les Perpetuals proposent un autre test décisif sur le marché. Normalement, un signe d’un marché surchauffé serait une augmentation irrégulière des taux de financement « perp » Les taux de financement actuels semblent toujours compressés par rapport au début de 2021, ce qui suggère que les inquiétudes concernant un effet de levier excessif peuvent être prématurées pic.twitter.com/L24ZEOjBOe – Delphi Digital (@Delphi_Digital) 18 octobre 2021

ProShares envisage de lancer le fonds sur NYSE, a déclaré son PDG Michael Sapir dans une interview.

« Les ETF signifient que cette année, l’intérêt de Bitcoin pourrait voir plusieurs milliards de dollars sous gestion, ce qui devrait maintenir tout l’espace en effervescence », a écrit Edward Moya, analyste de marché principal chez Oanda Corp., dans une note.

Le taureau Bitcoin Tom Lee, co-fondateur de Fundstrat Global Advisors, a également déclaré que l’ETF pourrait attirer plus de 50 milliards de dollars d’entrées au cours de sa première année, compte tenu du battage médiatique qui l’entoure.

Cependant, pour Noelle Acheson, responsable des analyses de marché chez Genesis Global Trading, il pourrait y avoir un manque de demande monétaire pour ce produit autant que le marché semble le signaler, bien que «c’est un autre grand pas dans la convergence entre les marchés traditionnels et cryptographiques. . «

