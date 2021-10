Bitcoin corrige après avoir atteint ATH au niveau de 66 900 $, les titres restent imperturbables

Bitcoin (BTC) a récemment franchi une étape importante en fixant un nouveau prix record (ATH) au niveau de 66 900 $ après 189 jours d’attente. Cependant, la principale crypto-monnaie est confrontée à une correction, étant retombé dans la zone des 63 349 $ lors des échanges intra-journaliers, selon CoinMarketCap.

Malgré cette tendance, les fourchettes restent imperturbables si l’histoire doit se répéter. Lucas Outumuro, responsable de la recherche chez IntoTheBlock, a expliqué :

« Bitcoin fait-il face à une correction plus profonde ? Improbable. Historiquement, après avoir cassé un ATH suite à une correction de plus de 30 jours, le BTC continue d’augmenter de 145% en moyenne, les hodlers ne sont pas déconcertés par la baisse récente. «

Santiment estime que ce revers a suscité des réactions à la fois positives et négatives. Le fournisseur de métriques en chaîne a noté :

« Les esprits restent assez élevés, et la tendance des commentaires majoritairement positifs par rapport aux commentaires négatifs de la BTC s’est poursuivie pour la neuvième semaine consécutive. »

La plateforme de conseil et d’éducation Eight a récemment déclaré que Bitcoin testait son précédent record de 64,8 000 $. Si un rebond se produit, les prochaines zones à surveiller sont d’environ 75 000 $, 87 000 $ et 96 000 $ selon l’outil de retracement de Fibonacci.

Quelle est la différence entre le prix actuel de l’ATH et le précédent ?

La société d’analyse de données IntoTheBlock a révélé que le volume de transactions actuel est sept fois supérieur à celui d’avril. En outre, le prix record actuel a été atteint avec moins d’intérêt des détaillants et moins de spéculation.

IntoTheBlock a noté :

Quelle est la différence entre le Bitcoin ATH d’avril et celui-ci ? 1. Volume des transactions : Bitcoin a enregistré cette semaine + 700 milliards de dollars de volume de transactions en chaîne. Il s’agit d’une augmentation de 7 fois par rapport à avril. Et ce qui est plus intéressant, 99,7% de ce volume provient de transactions supérieures à 100 000 $. »

Ces grosses transactions ont montré le ruissellement de grosses sommes d’argent ces derniers mois.

Source de l’image : Shutterstock