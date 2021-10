Bitcoin corrige en dessous de l’ATH précédent d’avril, Solana dépasse 200 $ après 35% par semaine (surveillance du marché)

Les montagnes russes volatiles sont revenues sur les marchés de la crypto après l’ATH de Bitcoin, et l’actif a chuté de plus de 5 000 $ un jour plus tard. Alors que la plupart des altcoins ont stagné sur une échelle de 24 heures, Solana a de nouveau éclaté en dépassant les 200 $.

Bitcoin a perdu 5 000 $

La nouvelle que les États-Unis auront enfin leur propre Bitcoin ETF, même s’il s’agit d’un Futures, a pour l’instant apporté des gains importants à la principale crypto-monnaie. La BTC s’est négociée en dessous de 58 000 $ la semaine dernière lorsque les premiers rapports sont apparus, mais a rapidement grimpé au-dessus de 60 000 $.

Il a continué à grimper, qui a culminé le 20 octobre. Bitcoin a battu son ATH d’avril de 65 000 $ et en a tracé un nouveau à environ 67 000 $.

Après ce pic, cependant, les ours sont venus jouer et ont poussé l’atout vers le sud. La situation s’est aggravée hier lorsque le bitcoin est tombé à 61 800 $ (sur Bitstamp), mais il est même passé à quatre chiffres sur certains échanges lors d’un crash flash.

Pour l’instant, BTC a regagné du terrain et se situe au-dessus de 63 000 $. Sa capitalisation boursière se situe à environ 1,2 billion de dollars, tandis que la domination sur les altcoins est de 46%.

BTCUSD. Source : TradingView

Décrochage des alts : le SOL ne fonctionne pas

Les pièces alternatives ont également connu des sommets de plusieurs mois par rapport au dollar au cours des derniers jours, mais la plupart ont légèrement reculé depuis hier. Ethereum est venu à quelques centimètres d’un nouvel ATH mais est maintenant tombé à un peu plus de 4 100 $.

Binance Coin, Cardano, Ripple, Dogecoin, Uniswap et Litecoin ont également subi des pertes mineures. En revanche, Polkadot et Avalanche ont enregistré de légers gains. Terra a bondi de plus de 7%, mais Solana a de nouveau volé la vedette avec une augmentation de 9,5% en une journée.

De plus, SOL a augmenté de 30% la semaine dernière et a dépassé les 200 $ pour la première fois en quelques mois.

La capitalisation boursière de la crypto-monnaie, qui a battu un nouveau record à plus de 2 650 milliards de dollars, a perdu plus de 60 milliards de dollars depuis lors et est actuellement à un peu moins de 2 600 milliards de dollars.

Aperçu du marché des crypto-monnaies. Source : quantifier la crypto

