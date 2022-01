Bitcoin Crash 2022 : Raison de la chute/de la baisse du prix de la cryptographie

Le prix du Bitcoin a chuté à 43 030 $ par rapport au sommet de plus de 47 700 $ le 1er janvier 2021. Les prix d’autres jetons cryptographiques populaires comme Ethereum, Solana, Cardano, Binance Coin, etc. semblent également être en chute libre.

Le prix du Bitcoin a chuté à 43 030 $ par rapport au sommet de plus de 47 700 $ le 1er janvier 2021. Les prix d’autres jetons cryptographiques populaires comme Ethereum, Solana, Cardano, Binance Coin, etc. semblent également être en chute libre depuis le début du nouveau Année, selon les données de CoinMarketCap.

La chute des prix des crypto-monnaies a atténué l’humeur de célébration des investisseurs de détail en crypto. Mais le mouvement à la baisse des prix sur les marchés de la crypto n’a rien de nouveau, donc pas surprenant pour les passionnés de crypto inconditionnels.

Selon Darshan Bathija, PDG et co-fondateur de Vauld, Bitcoin est largement limité depuis début décembre 2021. Cependant, la baisse actuelle des prix pourrait être attribuée aux incertitudes auxquelles tous les marchés sont confrontés.

« La baisse actuelle des prix du BTC peut être attribuée à l’incertitude à laquelle tous les marchés sont confrontés, avec la propagation de la variante Omicron », a déclaré Bathija.

« Nous pouvons nous attendre à deux choses très contrastées simultanément – de nombreux investisseurs y verront une opportunité d’acheter la baisse, tandis que beaucoup essaieront également de réduire leurs pertes, ce qui entraînera une frénésie des vendeurs », a-t-il ajouté.

LIRE AUSSI | Prix ​​Bitcoin/Cryptomonnaie 2022 : Ce que les experts prédisent et suggèrent pour protéger votre argent

Alors que les investisseurs de détail ont été largement indécis sur l’actif, les investisseurs institutionnels ont augmenté leur participation dans la cryptographie.

Par exemple, Microstrategy a profité de la baisse et a acheté 1900 BTC d’une valeur d’environ 91 millions de dollars le 30 décembre 2021.

«Les données en chaîne ont également révélé que les baleines ont poursuivi leur frénésie d’achat tandis que Bitcoin a chuté vers la fin de 2021. Il y a eu une augmentation significative du nombre d’adresses détenant entre 1 000 et 10 000 BTC entre début décembre et fin décembre. Cela signifie que la majorité des investisseurs accordaient une grande confiance à la capacité de Bitcoin à se rétablir éventuellement au cours du premier trimestre 2022 », a déclaré Bathija.

Alexander Cavendish, PDG du fonds spéculatif Hedonova, a attribué la baisse actuelle des prix de la cryptographie à la rotation de l’argent des investisseurs de détail aux investisseurs institutionnels.

« Il existe un concept appelé ‘rotation’ dans les investissements. Pour chaque classe d’actifs, l’argent change de mains entre les investisseurs particuliers et institutionnels et cela a tendance à se produire par cycles ou après une importante course haussière ou baissière », a déclaré Cavendish à FE Online.

« Ce que nous examinons actuellement, c’est la rotation de l’argent des investisseurs particuliers vers les investisseurs institutionnels. C’est la raison pour laquelle les prix des cryptos chutent », a-t-il ajouté.

Cavendish s’attend à ce que les prix du bitcoin soient limités pendant un certain temps maintenant avant de passer fortement à 120 000 $. « Le passage de 4 000 $ à 60 000 $ était motivé par le maintien de l’adoption, ce mouvement sera lié à l’adoption institutionnelle », a-t-il déclaré.

En 2021, presque tous les meilleurs tokens cryptographiques ont rapporté des bénéfices énormes aux investisseurs de détail. Bien que l’on ne puisse pas s’attendre à ce que la même chose se reproduise en 2022, les experts du secteur espèrent une certaine stabilité à l’avenir sur les marchés de la cryptographie cette année.

( à mettre à jour)

(Les crypto-monnaies sont des actifs non réglementés en Inde. Investir dans celles-ci pourrait mettre votre argent en danger. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.