Bitcoin Crash : Alien SHIBA INU ASHIB Augmentation de prix de 1900 % – Faut-il investir ?

Crash du Bitcoin : le prix de l’Alien Shiba Inu (ASHIB) a grimpé de 1900 % en 24 heures.

Le marché des crypto-monnaies est plein d’incertitudes. Personne ne peut probablement prédire, ni même deviner logiquement, comment le prix d’une pièce particulière peut évoluer. En règle générale, il a été constaté que chaque fois que le prix du Bitcoin baisse, une baisse relative des prix d’autres jetons cryptographiques populaires a également lieu. Cependant, même dans de telles situations, il y a toujours une pièce peu connue qui va à l’encontre de la tendance.

Considérez ceci : le prix d’une pièce nommée Alien Shiba Inu (ASHIB) a augmenté de 1900 % en 24 heures, selon les données de CoinMarketCap au moment de la rédaction de ce rapport. Cela signifie que si une personne avait investi Rs 1 lakh dans ASHIB, il serait passé à Rs 20 lakh en une journée ! ASHIB cible les investisseurs qui ont peut-être manqué la course haussière des célèbres pièces sur le thème des chiens comme SHIBA Inu (SHIB).

LIRE AUSSI | Crash du Bitcoin : pourquoi les prix des crypto-monnaies baissent-ils au Nouvel An ?

Prix ​​ASHIB aujourd’hui

ASHIB se négociait à 0,0075 $ au moment du dépôt de ce rapport. Selon le site Web CoinmarketCap, ASHIB dispose d’un approvisionnement maximal de 10 crore coins.

Faut-il investir dans ASHIB ?

Attention, si vous pensez gagner de l’argent avec le rallye ASHIB. Il existe plusieurs raisons. Premièrement, très peu d’informations sont disponibles sur cette pièce. Deuxièmement, il est classé 3356 en termes de capitalisation boursière. Aucun expert en cryptographie ne vous conseillerait de risquer votre argent dans une pièce de monnaie aussi peu classée. Troisièmement, il n’est pas disponible sur les échanges populaires, et certainement pas sur aucun échange crypto indien.

Changement de prix ASHIB en 24 heures. Source : CoinMarketCap

Qu’en est-il du DOGE et du SHIB

Pendant ce temps, les prix des pièces de monnaie à thème de chien bien mieux classées comme SHIBA Inu (SHIB) et Dogecoin (DOGE) sont en baisse depuis le début de la nouvelle année. Le prix de SHIBA Inu est tombé à 0,00002828 $ contre 0,00003401 $ le 2 janvier 2022. SHIB est classé 13e en termes de capitalisation boursière. Le prix du Dogecoin classé 12e (DOGE) est tombé à 0,1501 $ contre 0,173 $ le 2 janvier 2020.

LIRE AUSSI | Gestion de la crypto-monnaie : que doivent faire les investisseurs dans un marché volatil dans un contexte d’incertitude politique ?

Crash de Bitcoin: BTC, prix ETH aujourd’hui

Depuis le début de la nouvelle année, ce qui inquiète le plus les investisseurs en cryptographie, c’est la chute du prix du Bitcoin et d’autres pièces phares comme Ethereum. Dimanche 9 janvier, Bitcoin s’échangeait à 41 560 $ après avoir chuté de 12,15% au cours des 7 derniers jours. Ethereum se négociait à 3101 $, en baisse de 17,35% au cours des sept derniers jours.

(Les crypto-monnaies sont des actifs non réglementés et risqués. Investir dans la crypto peut entraîner des pertes. Faites preuve de diligence raisonnable et consultez votre conseiller financier avant d’investir dans des crypto-monnaies.)

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.