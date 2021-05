Bitcoin Crash: Elon Musk abandonne Bitcoin. Devriez-vous faire de même?

Bitcoin (CCC:BTC-USD) les prix ont chuté au cours des dernières 24 heures après l’un des plus grands et des plus fervents partisans de la crypto-monnaie – Tesla (NASDAQ:TSLA) PDG Elon Musk – est allé froid sur l’actif brûlant.

Comme beaucoup de gens le savent, Elon a été un fervent partisan de Bitcoin. Il a déclaré publiquement à plusieurs reprises que Bitcoin et diverses autres crypto-monnaies représentaient l’avenir. Son entreprise, Tesla, a acheté Bitcoin et l’a inscrit à son bilan. Ils ont même commencé à accepter Bitcoin pour les paiements de voiture Tesla.

Mais Elon a changé sa chanson la nuit dernière.

Dans un tweet, Elon a déclaré que Tesla avait suspendu les achats de véhicules utilisant Bitcoin, craignant que l’exploitation minière de Bitcoin – qui utilise beaucoup de combustibles fossiles, en particulier le charbon – soit très mauvaise pour l’environnement.

Il a suivi ce tweet en publiant un graphique qui montre l’énorme tendance à la hausse récente de la consommation d’électricité Bitcoin.

La tendance de la consommation d’énergie au cours des derniers mois est folle https://t.co/E6o9s87trw pic.twitter.com/bmv9wotwKe – Elon Musk (@elonmusk) 13 mai 2021

Pour être sûr, Elon et Tesla tiennent tous les deux leur cachette Bitcoin. Ils ne vendront pas. Mais ils n’achèteront probablement pas de sitôt non plus. Pas avant que l’exploitation minière ne soit alimentée par une énergie propre, et c’est un énorme succès pour un marché largement soutenu par des approbations de grands noms.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour vous? Devriez-vous suivre Musk et devenir «froid» sur Bitcoin aussi? Qu’en est-il des autres cryptos?

Répondons à ces questions dès maintenant.

Bitcoin: devriez-vous vendre?

Les taureaux de Bitcoin appellent «BS» sur l’inversion soudaine d’Elon sur la crypto-monnaie. En effet, Elon est immédiatement devenu l’ennemi numéro un de la communauté Bitcoin.

Bitcoin Magazine a déclaré sarcastiquement qu’ils suspendaient les achats de voitures Tesla. Le fondateur de Barstool et fidèle taureau de Bitcoin, Dave Portnoy, a déclaré qu’Elon Musk faisait des tongs chaque seconde à propos de Bitcoin. Les jumeaux Winklevoss de Facebook (NASDAQ:FB) a déclaré qu’Elon avait tort sur l’impact environnemental de l’exploitation minière de Bitcoin.

Mais, malgré le tollé public contre Musk, le marché lui donne une certaine crédibilité. Les prix du Bitcoin ont baissé de 10% au cours des dernières 24 heures.

Alors, est-il temps de vendre du Bitcoin?

Peut-être. Le problème que nous avons avec Bitcoin n’est pas que les crypto-monnaies sont mauvaises. C’est plutôt le contraire. Les crypto-monnaies sont si géniales qu’il y a tellement de meilleurs altcoins à acheter en dehors de Bitcoin.

En effet, selon notre analyse des architectures de blockchain sous-jacentes de divers cryptos, Bitcoin est en fait l’une des pièces les plus incompétentes sur le plan technologique. C’est la pièce du «parrain», et en tant que pièce de parrainage qui a été inventée en premier, elle est technologiquement primitive par rapport aux autres cryptos, qui ont pu s’appuyer sur, itérer et améliorer l’architecture Bitcoin sous-jacente et créer des altcoins technologiquement supérieurs.

Dans cette mesure, nous considérons que la valeur de Bitcoin découle principalement de sa perception publique. C’est l’enfant de l’affiche pour les cryptos. Ainsi, une fois que la perception du public commence à s’estomper, la valeur du Bitcoin pourrait s’éroder.

Nous pourrions en être à ce point maintenant. Ne pas dire que nous le sommes. C’est impossible à dire. Mais des fissures commencent à se former, et le fait que vous commencez à voir une force relative dans d’autres cryptos par rapport à Bitcoin est un signe révélateur que les investisseurs peuvent être prêts à passer à la prochaine étape.

Altcoins: est-il temps d’acheter?

Nous pensons qu’il est temps de devenir hyper optimiste sur les crypto-monnaies non nommées Bitcoin.

Beaucoup de ces altcoins vivent dans l’ombre du Bitcoin depuis un certain temps maintenant. Certains d’entre eux ne sont que des pièces de «hype». Mais certains d’entre eux sont en fait des altcoins très prometteurs avec des architectures fondamentalement solides, des accessoires de grande valeur et une tonne de potentiel à long terme.

Ce sont les altcoins à acheter aujourd’hui.

Parce que, si vous effectuez un zoom arrière et regardez la situation dans son ensemble, les crypto-monnaies sont aujourd’hui là où Internet était en 1999. Autrement dit, les cryptos vont changer le monde au cours des deux prochaines décennies et finalement redéfinir tout sur tout. Mais beaucoup de cryptos sur le marché aujourd’hui – comme beaucoup d’actions Internet en 1999 – ne vivront pas pour voir cette croissance énorme. Au contraire, ils seront anéantis au cours des prochaines années, tandis que les gros gains de la révolution de la crypto-monnaie seront monopolisés par quelques pièces de monnaie sélectionnées.

Acheter ces altcoins aujourd’hui pourrait être comme acheter Amazon (NASDAQ:AMZN) et Netflix (NASDAQ:NFLX) aux débuts de la révolution Internet.

Alors, oubliez Bitcoin. Achetez des altcoins de haute qualité.

Conclusion sur Bitcoin

Les crypto-monnaies représentent l’avenir du monde. Plus précisément, la technologie blockchain sur laquelle les crypto-monnaies sont construites redéfinira tout et permettra aux humains de créer des systèmes décentralisés de confiance qui sont moins chers, plus rapides et plus sécurisés que les systèmes centralisés actuels.

Aujourd’hui, il existe plus de 4000 crypto-monnaies dans le monde. Tous les 4 000 n’y parviendront pas. La plupart vont s’effondrer. Et toutes les récompenses de la révolution de la crypto-monnaie seront encombrées d’une douzaine de pièces.

Bitcoin peut être l’une de ces pièces. Mais la valeur y a déjà été réalisée, et Elon Musk jetant de l’eau froide sur la crypto n’est pas une évolution positive.

Donc, si vous cherchez à gagner beaucoup d’argent en tant qu’investisseur crypto, vous devez ignorer Bitcoin et acheter des altcoins de haute qualité.

Malheureusement, dans une mer de 4000 altcoins, c’est une tâche ardue. Heureusement, nous pouvons le faire pour vous.

À la date de publication, Luke Lango n’avait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cette vidéo.

