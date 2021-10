Bitcoin crée la propriété numérique pour la première fois

Visitez l’article original*

Les droits de propriété numérique font entrer dans la modernité la connexion entre Internet et l’économie.

Souveraineté Bitcoin : Première partie

Donc, vous avez pris la pilule orange et vous descendez maintenant le terrier du lapin Bitcoin. Vous vous demandez peut-être ce qu’il y a en bas ? Quelle est l’innovation de base de Bitcoin, à partir de laquelle tout le pays des merveilles est créé ? La réponse pourrait te surprendre.

Tout au long de votre aventure Bitcoin, vous rencontrerez de nombreux personnages fascinants. Ils vous diront que Bitcoin, c’est beaucoup de choses : de l’or numérique, une réserve de valeur, une rareté numérique, de l’argent peer-to-peer, une preuve de travail. Mais au fond du terrier du lapin, nous trouvons quelque chose d’encore plus profond, un tout nouveau type de droits de propriété – un tout nouveau type de propriété.

Ce que nous pouvons posséder et comment nous protégeons ces droits de propriété sont au cœur même du type de société dans laquelle nous vivons et de la souveraineté dont nous disposons pour mener la vie que nous choisissons. Si nous ne pouvons pas posséder les choses qui sont importantes pour nous, nous ne pouvons pas posséder notre propre destin, nos choix sont limités et nous sommes appauvris. La liberté est un terme très abstrait, mais il se concrétise lorsque vous reconnaissez qu’il signifie la propriété. La liberté est la propriété de vous-même, de vos choix et de votre propriété.

La façon dont nous opérationnalisons la liberté passe par les droits de propriété. Chaque droit de l’homme est en fait une forme de droit de propriété. Votre capacité à vous assurer que personne ne vous attaque, c’est la propriété de votre corps. Votre capacité à décider de vous faire vacciner ou non, c’est la propriété de votre santé. Votre capacité à voyager, à dire ce que vous pensez, à créer des choses, ce sont toutes des formes de propriété de votre corps et de votre esprit.

Au bout du terrier du lapin Bitcoin se trouve un nouveau type de propriété, plus subtil et plus puissant que tout ce que nous avons eu auparavant. Un nouveau type de propriété avec une protection des droits plus puissante que tout ce que nous avons eu auparavant qui nous offre à tous un chemin sans précédent vers l’autosouveraineté et la liberté.

Bitcoin est un droit de propriété numérique

Jusqu’à l’arrivée de Bitcoin, la propriété numérique n’existait pas.

Bien sûr, vous pourriez être sur Internet, mais vous ne pouviez rien posséder dessus. Musique? Copié. Votre historique de recherche ? Propriété de Google. Vos relations avec vos amis ? Propriété de Facebook. Tes opinions? Détenu par Twitter et censuré par Twitter. Même PayPal, qui était censé vous fournir un marché libre sur lequel vous pouviez acheter, vendre et posséder des choses, les a vus se réserver le droit de vous expulser de leur plate-forme, de confisquer tous vos fonds ou de censurer vos transactions.

Un monde sans propriété est une toilette publique.

Personne ne se soucie des toilettes publiques, et elles sont très souvent dégoûtantes. Tout le monde les utilise, personne ne veut les garder propres. Un manque de droits de propriété au niveau micro vous donne des toilettes publiques.

Un manque de droits de propriété au niveau sociétal vous donne le mur de Berlin.

Berlin a été divisé en deux, presque comme une expérience naturelle de ce qui se passe lorsque vous fournissez à un groupe de personnes une propriété sécurisée et laissez un autre groupe sans elle. Ce qui s’est passé en Allemagne, c’est ce qui s’est passé partout où cette même expérience a été tentée : les gens de l’endroit avec des droits de propriété sont devenus plus prospères, tandis que ceux de l’endroit qui n’accordaient pas ces droits ont dû construire un mur pour garder les gens à l’intérieur parce que les gens ne possédait pas de propriété, les gens sont devenus la propriété.

Le mystère de la croissance de la productivité manquante

Cela nous aide à comprendre un mystère. Depuis plus de 25 ans maintenant, nous avons le World Wide Web et les gens prédisaient qu’en connectant le monde, Internet créerait une prospérité phénoménale et augmenterait considérablement la croissance économique, mais à la place, nous avons assisté à une stagnation économique. Les salaires ont stagné, la croissance économique a ralenti et est devenue complètement dépendante de l’impression monétaire, juste pour rester au-dessus de zéro. Le mystère est comment cela pourrait-il être?

Eh bien, une partie de la réponse est que nous avons marié cette technologie du 21e siècle, Internet, à un système de sophistication économique tout droit sorti de l’âge du bronze. Par conséquent, les propriétaires d’Internet, comme Mark Zuckerberg et Jeff Bezos, sont les seuls souverains – les pharaons des temps modernes – qui, au lieu de contrôler le Nil et les cours d’eau, contrôlent les serveurs et les flux de données. Cela vous laisse, nous, nous, comme les serfs. Les pharaons ont prospéré alors que nous avons stagné.

Mais il y a ensuite Bitcoin, une révolution démocratique pour la sphère numérique de la même manière qu’Athènes et Rome étaient des révolutions démocratiques pour le monde antique. Démocratique au sens originel : Demos signifiant l’unité politique commune du peuple. Bitcoin est l’invention qui fournit un moyen de protéger les droits des individus. Bitcoin est une juridiction mondiale d’un nouveau genre : fournir des droits de propriété sans frontières et sans autorisation à tous ses citoyens résistants à la censure. Sans permission car il ne repose sur aucun pharaon. Résistant à la censure car aucun pharaon ne peut l’arrêter.

Bitcoin est un nouveau florissant

Les sociétés s’épanouissent lorsque les gens bénéficient de droits de propriété aussi sûrs et savent que ce qu’ils créent et échangent volontairement avec d’autres restera le leur.

Jusqu’à Bitcoin, le pouvoir de protéger et de sécuriser les droits de propriété était basé sur la logique de la violence : soit vous deviez vous protéger de la violence, soit vous deviez compter sur des gouvernements ou d’autres groupes puissants pour protéger ces droits à votre place.

Bitcoin a créé une conception des droits basée non pas sur le pouvoir de la violence mais sur un pouvoir d’un autre type : la logique de la cryptographie, des mathématiques et de la vérité partagée. Il a remplacé la violence par la coopération.

C’est pourquoi il est important d’aller jusqu’au bout du terrier du lapin Bitcoin afin que nous comprenions ce qui est en jeu ici. Des droits numériques qui peuvent être appliqués pour tous, dans le monde, au-delà des frontières, sans violence. Bitcoin, ce nouveau pouvoir, nous met enfin – l’individu – aux commandes, avec la souveraineté sur nos propres vies.

Bitcoin a également créé un Demos nouvellement puissant, une riche communauté de Bitcoiners qui contrôlent ensemble une juridiction mondiale. Cela nous donne l’opportunité et la responsabilité de créer une nouvelle civilisation, basée sur la libre coopération d’un peuple souverain.

Maintenant que nous avons ce pouvoir, la seule question qui reste au fond du terrier du lapin est la suivante : comment allons-nous l’utiliser ?

