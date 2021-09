Bitcoin, Crypto et les actions chutent tandis que l’USD se déchire à mesure que l’argent afflue sur le marché privé

Septembre s’avère être un mois historiquement précis jusqu’à présent.

Plus de la moitié du mois s’est écoulé et le prix de Bitcoin n’a rien fait d’autre que de baisser ou de s’échanger latéralement.

Après avoir commencé le mois au-dessus de 47 000 $, le prix du bitcoin a atteint 53 000 $ avant la fin de la première semaine de septembre. Mais à partir de là, nous n’avons chuté qu’à 42 000 $ avant même que le 8 septembre ne soit arrivé.

Depuis lors, il ne s’est pas passé grand-chose avec Bitcoin, se maintenant entre 43 000 $ et 49 000 $.

Comme Bitcoin, Ether est passé d’environ 3 400 $ à un peu plus de 4 000 $ pour tomber à 3 000 $.

Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 44 500 $ et Ether 3 100 $, la capitalisation boursière totale étant également d’environ 2 000 milliards de dollars.

Comme nous l’avons signalé plus tôt ce mois-ci, septembre a historiquement connu un rendement moyen de -7,8%. Et actuellement, Bitcoin est en baisse d’environ 4,2% par rapport au début du mois et Ether d’environ 7,3%.

Alors que la majorité des crypto-monnaies sont en baisse, certains altcoins ont surperformé au cours de la première moitié du mois, comme Solana, Avalanche et Cosmos. SOL -14,03 % Solana / USD SOLUSD 134,93 $

Le dollar montre la force

Le marché de la cryptographie, cependant, n’est pas le seul à subir des pertes. Le S&P 500 est également en baisse ce mois-ci, ayant chuté de 2,5% après avoir atteint un nouveau sommet historique début septembre à 4545,85.

Le Nasdaq, qui a également atteint un nouveau sommet ce mois-ci, est en baisse depuis moins de quinze jours, en baisse d’un peu plus de 2,3%.

Quant à l’indice Dow Jones Average, il a reculé de 3% depuis qu’il a atteint un nouveau plus haut mi-août.

Alors que les marchés boursiers et cryptographiques sont tous deux en baisse, l’indice USD est sur une tendance haussière depuis la semaine dernière pour atteindre 93.432 lundi, le deuxième plus haut niveau de cette année. Le billet vert vise un sommet de 93,74 en 2021, qu’il a atteint le 20 août et avant celui de début novembre 2020.

Alors que le dollar montre de la force, l’or ne se porte pas mieux non plus. Le lingot se négocie à 1 758,71 $ l’once, en baisse depuis début août 2020 ATH de 2 075 $ l’once. Entre mars et mai, le métal précieux a obtenu un certain soulagement de 14,3% au-dessus de 1 900 $, mais est maintenant retombé.

Nous n’avons plus besoin d’institutions

Un autre week-end de liquidation a vu 818,55 millions de dollars de liquidations, dont 40,86% sur Bybit et 19,2% sur Binance.

Pour cette raison, les intérêts ouverts sur les contrats à terme Bitcoin ont chuté de 1,34 milliard de dollars en seulement deux jours, et ceux d’Ether ont chuté de 360 ​​millions de dollars en quatre jours.

Alors que les marchés publics ne se portent pas bien, montrant un manque d’afflux de capitaux institutionnels, les marchés privés voient exactement le contraire.

Au mois d’août, le secteur de la crypto et de la blockchain a levé près de 2,1 milliards de dollars d’investissements privés sur plus de 100 tours. Les tours les plus élevés à 65 ans ont été enregistrés dans Seed et Pre-Series A, mais ont amassé le montant le plus bas à 190,6 millions de dollars. La dernière étape a gagné le montant le plus élevé à 663 millions de dollars mais les tours les plus bas, seulement 4.

« L’environnement global de financement de la crypto cette année – la profondeur, l’étendue, la qualité et la taille – est le facteur le plus important qui vous amènerait à croire que le « cycle de quatre ans » qui a historiquement conduit la crypto touche probablement à sa fin en temps réel “, a commenté Travis Kling, qui dirige Ikigai Fund, sur le montant du capital investi dans l’infrastructure cryptographique.

Selon Three Body Capital, avec la crypto pour rester car les gens l’adoptent comme argent, la crypto n’a plus besoin de validation institutionnelle ou de capital car elle obtient les deux des personnes, qui sont celles qui comptent.

“Les institutions TradFi restent paralysées par les règles et réglementations mêmes qu’elles mettent en place pour cimenter leur importance”, a-t-il noté.

“Nous pensons que le moment décisif de la cryptographie est maintenant en cours, trouvant que le marché des produits correspond à la personne moyenne dans la rue, pas dans DeFi ou dans le commerce, mais dans des choses” normales “comme les jeux et l’art.”

