Bitcoin, Crypto représentent l’espoir et le désespoir au milieu du carnage en Afghanistan Crypto new media

Alors que le bain de sang en Afghanistan se poursuit presque sans relâche après la chute de Kaboul, les défenseurs de la cryptographie à l’intérieur et à l’extérieur du pays commencent à se demander si des jetons comme le bitcoin (BTC) pourraient les aider à lutter contre le régime violent et oppressif des talibans.

Le monde a regardé avec horreur au cours des dernières semaines les événements se dérouler avec une rapidité brutale. Mais parmi les histoires de tragédie humaine et de malheur, il y a des lueurs d’espoir que les jetons numériques décentralisés pourraient devenir un outil pour ceux qui luttent contre les talibans.

CNBC a rapporté l’histoire de Farhan Hotak, un crypto-trader afghan de 22 ans avec un “portefeuille de crypto” hébergé sur le Binance échanger.

Bien que le média ait raconté que le « portefeuille cryptographique de Hotak ne l’aiderait pas à mettre le dîner sur sa table ce soir », il lui procure néanmoins « la tranquillité d’esprit qu’une partie de sa richesse est protégée contre l’instabilité économique ».

De plus, ont noté les auteurs du rapport, la crypto “offre également de plus grandes promesses à l’avenir”, sous la forme “d’un accès à l’économie mondiale depuis l’intérieur de l’Afghanistan” et de “certaines protections contre la montée en flèche de l’inflation”.

Les données de Google Trends montrent que les recherches de termes tels que “crypto-monnaie”, “bitcoin” et “Binance” ont augmenté à divers moments au cours de l’été. C’est à la fois vrai pour les recherches en anglais dans le pays, et aussi pour des langues comme le persan : ici, « bitcoin » et les termes associés ont également connu des pics similaires.

Banque Run

Le même média a rapporté que les ruées sur la monnaie locale ont entraîné la fermeture de banques, en plus de la fermeture de succursales de la société de transfert d’argent. Western union. Il y a également eu un effondrement du système « hawala vieux de plusieurs siècles » des envois de fonds transfrontaliers fondés sur les contacts personnels. C’est dans des situations comme celles-ci que la crypto – lorsqu’elle est accessible – a prospéré.

À Cuba, toute une industrie s’est développée grâce aux envois de fonds alimentés par le bitcoin, souvent facilités par des courtiers indépendants faisant la navette d’argent à travers le pays sur des vélos en échange de BTC et de frais de commission.

Certains passionnés de cryptographie jettent un œil ailleurs dans les Amériques, craignant que l’inflation fiduciaire ne ronge leurs économies.

“Si un gouvernement n’est pas formé rapidement, nous pourrions voir une situation de type vénézuélien ici”, a averti un autre commerçant afghan de crypto.

Quoi qu’il en soit, les parallèles avec Cuba et le Venezuela peuvent s’arrêter là. Ce dernier a pleinement adopté la crypto comme moyen d’échapper aux sanctions internationales – un fait qui a laissé son chef assis sur une énorme réserve de BTC et d’altcoins. La nation a même publié son propre jeton adossé au pétrole, Petro.

Et dans un scénario possible de Castro-meets-crypto, les dirigeants cubains ont laissé entendre qu’eux aussi pourraient se tourner vers la crypto pour résoudre leurs problèmes financiers. Il serait difficile d’imaginer que les talibans emboîtent le pas, étant donné que de nombreux dirigeants islamiques affirment que dans de nombreux cas, les jetons traditionnels ne sont pas halal.

Mais dans un monde où les nations communistes sont apparemment prêtes à se tourner vers la crypto, des choses plus étranges se sont produites.

Pour la plupart des Afghans, cependant, les activités cryptographiques sont quelque chose que la plupart des gens veulent garder bien sous le radar.

Hotak a expliqué que “la communauté crypto en Afghanistan est très petite”, ajoutant que “tout le monde veut juste rester caché jusqu’à ce que les choses aillent bien”.

Mais les données du Analyse de chaîne– L’indice mondial d’adoption de la cryptographie compilé en 2021 montre que l’Afghanistan est passé de nulle part pour atteindre le numéro 20 sur 154 pays. En 2020, les taux d’adoption étaient si faibles que la nation n’a même pas fait partie de la liste. Les analystes rapportent qu’une grande partie de cette adoption se fait parmi les traders peer-to-peer.

Ironiquement, certains ont souligné que les États-Unis pourraient finir par étouffer ce crypto « underground » avec des mesures suffocantes visant à contrôler les flux de capitaux vers les talibans.

Un récent article de Reason d’Andrea O’Sullivan, directrice du Centre de technologie et d’innovation du Institut James Madison, a souligné que “l’ascendant des talibans pourrait fournir une autre justification pour davantage de contrôles sur la crypto-monnaie”, une décision qui pourrait “faire du mal” à des “Afghans innocents”.

O’Sullivan a écrit :

«Il ne faudra qu’une histoire d’un acteur potentiellement aligné sur les talibans utilisant le bitcoin pour que les acteurs anti-crypto-monnaie se lancent. Mais utiliser l’argent numérique pour protéger la vie privée et la sécurité doit être considéré comme un droit humain fondamental, et nous devons le défendre avec la même ferveur. »

Cependant, les discussions sur une augmentation du terrorisme et du trafic de drogue ont sonné l’alarme au-delà de Washington. . (via Yahoo Finance) a rapporté que les dirigeants russe et chinois Vladimir Poutine et Xi Jinping ont évoqué la nécessité de « redoubler d’efforts pour lutter contre les menaces » des stupéfiants et du terrorisme.

Comme de nombreux dirigeants mondiaux ont tenu à pointer du doigt le BTC et d’autres jetons, une répression internationale concertée de la crypto n’est pas inconcevable.

Après tout, un reportage de la BBC cette semaine a noté le fait que « la culture du pavot à opium dans les zones contrôlées par les talibans a augmenté » depuis que le groupe était au pouvoir.

De plus, 80 % de l’approvisionnement mondial en opium provient d’Afghanistan, bien que les dirigeants talibans aient affirmé que cela « ramènera la culture de l’opium à zéro » – malgré le fait que cette récolte représente actuellement 11 % de la production économique du pays.

Rêves brisés

Pour les futurs entrepreneurs en cryptographie, cependant, le régime des talibans s’est avéré trop redoutable à avaler – conduisant de nombreux hommes d’affaires Bitcoin en devenir à fuir le pays, laissant leurs «rêves» en lambeaux.

. a fait état d’un diplômé en informatique d’une vingtaine d’années nommé Muhammad Ali : un YouTuber en herbe de la crypto et de la finance avec des rêves miniers.

Ali a expliqué :

«Je prévoyais une entreprise minière de bitcoin ou d’ethereum (ETH). Soudain, tout a changé et les talibans ont pris le contrôle de tout l’Afghanistan.

Un jour après avoir parlé à l’agence de presse, Ali, qui se cachait dans un “tunnel de drainage à l’extérieur du district de Tatvan, dans la province turque de Bitlis, dans l’est de la Turquie” avec 50 autres Afghans, a envoyé un texto à . pour déclarer qu’il avait été “arrêté par la police” en train de chasser. migrants illégaux.

Cependant, de petites voix de positivité continuent de se faire entendre.

Roya Mahboob, PDG et fondatrice du développeur d’applications basé à Herat Société afghane de logiciels de la citadelle a affirmé dans une interview avec Bitcoin Magazine que BTC « aurait pu aider de nombreux autres Afghans au cours des dernières semaines – qu’ils aient fui et qu’ils aient besoin d’emporter leurs économies avec eux, ou qu’ils soient restés et qu’ils aient eu besoin d’une alternative à la [fiat] afghanes.

Mahboob, ajoute le rapport, “reste déterminé à en informer le plus grand nombre possible dans les années à venir”, le PDG affirmant résolument que lorsqu’il s’agit de questions financières en temps de crise :

“Bitcoin résout cela.”

