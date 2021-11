Bitcoin Dad a analysé certains mouvements dans la Blockchain Bitcoin lors de la BITconf 2021

Lors de la troisième journée de conférences de la BITconf 2021, «Bitcoin Dad» était présent pour donner une conférence analysant certains mouvements de la Blockchain Bitcoin. En ce sens, il a commencé son intervention en expliquant que Bitcoin contient un système comptable basé sur UXTO, qui permet un suivi entre quantité, temps et prix d’achat. Les UXTO sont les fractions de Bitcoin ou les sorties de Bitcoin qui n’ont pas été dépensées.

Poursuivant, avec sa participation, il a expliqué la politique monétaire de Bitcoin. Il a montré à travers les données que Bitcoin sera émis d’environ 2009 à 2140. Et, ce qui est curieux à propos de leurs données, c’est que tous les 210 000 blocs, une certaine quantité de Bitcoin est émise.

Par exemple, dans les 210 000 premiers blocs environ de 2009 à 2012, la moitié des Bitcoins ont été générés. C’est-à-dire que 10 500 000 Bitcoin ont été générés dans les 210 000 premiers blocs BTC. Au cours des quatre années suivantes, c’était déjà la moitié parce qu’il s’est passé une étape importante telle que la réduction de moitié. Et, en 2016, 75 % du Bitcoin était déjà en circulation.

La politique monétaire de Bitcoin expliquée par Bitcoin Dad à Bitconf 2021

A quelle époque de la politique monétaire de Bitcoin sommes-nous ?

Papa Bitcoin, a exprimé que, actuellement dans la politique monétaire de Bitcoin, nous sommes à l’ère de 2020-2024. À ce stade, 1 312 520 Bitcoin seront générés. Cette explication était accompagnée d’un graphique où il a continué à rendre compte de la performance du prix du Bitcoin de 2010 à nos jours. Soulignant qu’après les différentes réductions de moitié du Bitcoin, le prix de la principale crypto-monnaie a tendance à augmenter.

Ainsi, à travers sa présentation, il a montré ce qui se passe avec Bitcoin, après un an ou deux après la réduction de moitié et a déclaré que cela allait perdre de l’influence ou affecter le prix du Bitcoin. Depuis à chaque fois, il y a moins de Bitcoin à émettre.

90% des Bitcoins sont déjà en circulation

Maintenant, il a également ajouté que 90% des Bitcoins sont en circulation. Il a souligné que, en particulier, un total de 18 877 085 Bitcoin sont en circulation à la hauteur du bloc 710 348. Et il prévoyait que 99% des Bitcoins seraient en circulation en décembre 2035, en même temps qu’il déclarait qu’environ 150 millions de personnes possédaient actuellement des Bitcoins.

Une autre donnée qu’il a expliquée lors de la BITconf 2021 est que 13% des Bitcoins sont condensés dans les échanges, ce qui correspondrait à 2 438 494 BTC, dont la répartition des échanges a été menée, selon les données fournies lors de la conférence par Coinbase. Cette condensation était en augmentation jusqu’à la pandémie de COVID-19. Depuis lors, pour une raison ou une autre, la quantité de BTC a commencé à diminuer. C’est-à-dire que le reste des Bitcoins est dans la chaîne.

Hodl vagues

Dans un autre graphique, il a expliqué les ondes de Hodl. Il a déclaré qu’en fonction de la quantité de Bitcoin des utilisateurs, ceux-ci pourraient être situés dans une bande de couleur comme celle vue ci-dessous. Comprenant que plus la bande est grande, plus il y a de concentration de Bitcoin.

Poursuivant son explication au fur et à mesure que les diapositives changeaient, il a souligné que 30% des Bitcoins sont entre les mains de personnes qui ont acheté et conservé leur BTC pendant six mois à une semaine, c’est-à-dire « entre les mains des plus récents », a-t-il déclaré. . . . Tandis que les 70% restants en ont les hodlers, ceux qui ont accumulé du Bitcoin pendant plus de six mois.

Maintenant, que disent les hodlers ? 70% des Bitcoins ou peut-être un peu plus sont entre vos mains. Généralement, ces personnes font ce qu’elles font et augmentent leur accumulation lorsque Bitcoin se corrige ou s’accumule. Par conséquent, il a suggéré de faire attention à cela, car de nombreux débutants ont tendance à acheter du Bitcoin lorsque le prix augmente. Et compte tenu de ces deux perspectives, ce sont des actions qui peuvent aider à déterminer une action particulière liée au marché.

En outre, il a souligné qu’il se passe actuellement quelque chose d’intéressant : « L’accumulation de détenteurs augmente, ce qui signifie qu’ils estiment que les prix actuels sont bon marché à l’achat », a-t-il déclaré. Il a dit au revoir en suggérant que la meilleure stratégie d’investissement avec Bitcoin est de faire Hodl.

