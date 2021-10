Bitcoin dans «une position de force pour une tendance à la hausse» en raison du choc de l’offre en cours et de la demande croissante

« La demande renouvelée de BTC est de plus en plus claire », selon différentes mesures, tandis que l’USD a fortement rebondi aujourd’hui après son niveau le plus faible sur un mois vendredi, la Fed devant commencer à diminuer à partir du mois prochain.

Les mineurs de Bitcoin accumulent de plus en plus la principale crypto-monnaie, provoquant un choc d’offre, alimentant son rallye, selon un rapport de la branche de recherche de l’échange de crypto-monnaie Kraken.

Dans son dernier rapport, la bourse a déclaré que les détenteurs à long terme et les baleines, ainsi que les mineurs de crypto, sont à l’origine des chocs d’approvisionnement en cours.

Le rapport indique que ces détenteurs à long terme continuent de conserver leur réserve de Bitcoin sans être perturbés par la baisse du prix du Bitcoin en septembre ou la flambée des prix en octobre. Au lieu de réagir aux prix, ils continuent d’accumuler du Bitcoin.

Un indicateur appelé offre o-hop qui détermine si les mineurs conservent la pièce qu’ils ont extraite a également augmenté d’environ 50 % depuis le mois dernier. Non seulement les entités à grande échelle, mais même les mineurs et les joueurs plus petits commencent également à tenir, ce qui peut encore exacerber la pénurie, a déclaré Kraken.

La demande renouvelée est claire

Les plus grands mineurs cotés en bourse, dont Riot Blockchain, Marathon Digital et Hut 8, ont signalé avoir thésaurisé le Bitcoin qu’ils ont extrait le mois dernier. Certaines mines utilisent même ces BTC pour augmenter leur bilan et leur financement.

Le choc de l’offre et l’augmentation de la demande « placent la BTC dans une position de force pour suivre une tendance à la hausse », a écrit Kraken. Une mesure montre en outre que le bitcoin se situe en dessous du point à mi-chemin entre le territoire de surachat et de survente, « suggérant qu’il y a encore de la place pour que BTC fonctionne », a-t-il ajouté.

Ce mois-ci, Bitcoin a augmenté de 42%, atteignant un nouveau record historique à 67 000 $ en prévision du lancement du premier ETF Bitcoin aux États-Unis. Au moment de la rédaction, BTC/USD se négocie autour de 61 300 $.

« Validant la tendance haussière et soulignant la forte demande de BTC, l’enthousiasme du marché est évident à travers plusieurs mesures et indicateurs. » « La demande renouvelée de BTC est de plus en plus claire lorsque l’on examine les adresses actives, les nouvelles adresses, le nombre de transactions, la vitesse et d’autres mesures. »

Les hedge funds font un record de vente

Pendant ce temps, les shorts nets bitcoin ont atteint un nouveau record cette semaine, mais étant donné que les investisseurs institutionnels couvrent toujours leurs paris, ces fonds spéculatifs dont les positions courtes ont grimpé à 2,84 milliards de dollars sont également longs Bitcoin.

Selon l’échange de crypto OKEx, le commerce de détail, cependant, privilégie les achats à long terme. Le BTC long/short s’est maintenu au-dessus de 1,0 après l’avoir testé pour la première fois la semaine dernière.

« Le ratio est haussier maintenant et montre que les investisseurs particuliers commencent à croire à la possibilité d’une hausse des prix dans un avenir proche. Tant que cette tendance reste au-dessus de 1,0, nous pouvons nous attendre à ce que BTC reste sur une tendance haussière. »

Cela peut également être vu dans la base des contrats à terme BTC qui a connu un léger recul en ligne avec le prix de Bitcoin glissant de son ATH.

Il est temps de s’installer

Fait intéressant, le dollar américain s’est également affaibli à son plus bas niveau en un mois en raison d’un euro plus fort à la suite de la hausse attendue des taux d’intérêt européens. Mais aujourd’hui, dans un fort rebond par rapport au niveau le plus faible d’hier à 93,284, le billet vert a grimpé à 94,3 et se situe actuellement à 94,13.

Cette semaine, le gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Bill Ackman a également appelé la Réserve fédérale à commencer à augmenter les taux d’intérêt « dès que possible » et à commencer à réduire ses achats mensuels d’actifs « immédiatement ».

Ackman a en outre déclaré vendredi qu’en réponse à cela, ils couvraient leur exposition à une hausse des taux, « car nous pensons qu’une hausse des taux pourrait avoir un impact négatif sur notre portefeuille d’actions à long terme ». Il a dit,

« Nous continuons à danser pendant que la musique joue, et il est temps de baisser la musique et de s’installer. »

Bitcoin/USD BTCUSD

60 998,3100-$103,70-0,17%

Volume 34,63 bVariation -103,70$Ouverture60 998,3100$Circulation 18,86 mMarket CAP 1,15 t

