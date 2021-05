Bitcoin De retour au-dessus de k et Ether k alors que les actifs cryptographiques atteignent un volume record sur CME

Alors que Bitcoin a prépayé pour lutter contre son dernier, qui pourrait probablement être le plus grand obstacle pour Bitcoin, et que Gary Gensler est sorti «beaucoup plus agressif», le marché a acheté la baisse.

Après être tombé à 46000 dollars, puis à nouveau un peu moins de 47000 dollars hier, vendredi, il montre une certaine force, du moins pour le moment, alors que le prix du Bitcoin passe à 51000 dollars.

Avec BTC déjà de retour au-dessus de 50k $ et ETH $ 4k, le marché se sent bien. Mais il reste à voir si le mouvement à la hausse serait durable ou si Bitcoin resterait instable comme il l’a été ces derniers mois.

Alors que certains s’attendent à ce que Bitcoin continue à évoluer pour beaucoup plus, d’autres s’attendent à ce que Bitcoin prenne bientôt le devant de la scène.

Baiser https://t.co/lVl9idrp3p – ∞ CO ฿ IE (@CryptoCobain) 13 mai 2021

La dernière chute de Bitcoin a été motivée par l’annonce du principal échange de crypto-monnaie Binance faisant l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de l’IRS.

«Je pense que beaucoup de gens commencent à se rendre compte que Gary Gensler va être beaucoup plus agressif, et le commissaire de la SEC va essayer de faire sa marque sur l’industrie de la cryptographie», a déclaré Nic Carter, associé fondateur de Castle Island Ventures. en notant que,

«Un grand nombre de ces bourses accueillent la négociation de produits douteux, des choses qui ressemblent à des actions qui pourraient potentiellement se heurter aux lois sur les valeurs mobilières.»

Bloomberg a rapporté la nouvelle jeudi à laquelle le PDG de Binance, Chengpeng Zhao, a répondu: «Le titre« nouvelles »est mauvais» et «Lorsque vous voyez FUD, cliquez sur Se désabonner.» Le commerçant et économiste Alex Kruger a noté:

«Les marchés de la cryptographie se sont effondrés aujourd’hui à cause d’un article de Bloomberg sur Binance. Saviez-vous que les journalistes de Bloomberg sont mieux payés si leur histoire fait bouger le marché? Plus le mouvement est important, plus le bonus est important. »

Achetez ces trempettes

Ces effondrements, cependant, ne durent pas longtemps; dans les marchés haussiers en particulier, ils s’inversent rapidement alors que les gens saisissent les opportunités d’achat comme nous le voyons actuellement avec le marché de retour en mode vert. CME Group a également enregistré un énorme intérêt pour ces baisses en tweetant,

«Les produits de crypto-monnaie CME ont établi aujourd’hui deux nouveaux records de volume quotidien: les contrats à terme sur Micro Bitcoin ont été négociés sur 52K contrats et les contrats à terme sur Ether ont dépassé 11K contrats.

Les contrats à terme réguliers sur Bitcoin sur CME ont également enregistré une augmentation de volume à 4 milliards de dollars, la dernière fois que ce volume a été vu, c’était le 22 avril, selon Skew. Les contrats à terme sur l’éther, quant à eux, sont imparables, avec un volume dépassant plus de 2 milliards de dollars le 13 mai sur CME, contre seulement 200 millions de dollars le 15 avril.

Le dernier plus gros obstacle

Avant les nouvelles de Binance, le PDG de Tesla, Elon Musk, a provoqué un effondrement du marché à une époque où les marchés traditionnels, en particulier les actions technologiques, se sentaient lourds en raison de la hausse de l’inflation. Stephen Kelso, responsable des marchés chez ITI Capital, a déclaré:

«Bitcoin est également une manifestation de la valeur d’Internet, et il va donc de soi que les médias sociaux et le culte de la célébrité ont, et continueront d’avoir, un effet sur la stimulation de la demande.»

Tout en croyant toujours «fermement» à la cryptographie, il s’inquiète du fait que cela entraîne une augmentation massive de l’utilisation des combustibles fossiles, en particulier du charbon. Comme nous l’avons dit, ce n’est pas non plus un bon look pour Tesla et soulève des questions sur sa prise de décision.

“Il aurait sûrement fait sa diligence avant d’accepter Bitcoin?” a déclaré Nic Carter de Coin Metrics. “Très étrange et déroutant de voir ce renversement rapide.”

Carter dit qu’une plus grande part de Bitcoin est extraite pendant la saison des pluies avec l’hydroélectricité, mais que de «grandes tendances séculaires» émergent. Récemment, la province chinoise de Mongolie intérieure, qui est alimentée à 70% au charbon, a interdit l’extraction de Bitcoin et beaucoup plus de taux de hachage à terre aux États-Unis, qui sont un réseau plus vert que la Chine. Carter a déclaré dans une interview avec Bloomberg,

«Les mineurs de Bitcoin ont tendance à être des bitcoins longs. Ils veulent accumuler des bitcoins. Leur devoir est donc de se rendre aussi respectueux de l’environnement que possible ou d’acheter des compensations de carbone s’ils ne le peuvent pas.

Selon Antoni Trenchev, associé directeur et co-fondateur de Nexo, «la communauté doit maintenant travailler encore plus dur pour faire avancer le récit de l’exploitation minière renouvelable», et ce dernier obstacle pourrait probablement être le plus grand pour Bitcoin.

Bitcoin BTC 50 $ 279,77-0,06% Ethereum ETH 3 978,12 $ + 3,65% Binance Coin BNB 602,66-0,52%

ANTY

AnTy est impliqué dans l’espace cryptographique à plein temps depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.