Bitcoin de retour sur la défensive alors que le PDG de Moderna met en garde contre une réduction de l’efficacité des vaccins et des flux d’échanges en vue

Il existe un consensus sur le marché selon lequel les décideurs fourniraient un soutien illimité aux prix des actifs si la situation s’aggravait, entraînant des blocages. Cependant, cela mettrait les gouvernements et les banques centrales dans une situation difficile. L’inflation étant déjà plus élevée que prévu dans le monde, les blocages et davantage de mesures de relance pourraient entraîner une stagflation, une période caractérisée par une croissance faible et des pressions élevées sur les prix. Bien que le bitcoin soit largement perçu comme un actif de réserve de valeur, il reste vulnérable à la faiblesse des actifs sensibles à la croissance comme les actions.

