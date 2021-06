Bitcoin Death Cross confirmé après la dernière vente, le plus gros facteur de risque est maintenant une rupture dans S&P

L’extrême divergence entre la base sur les contrats à terme CME et les échanges de crypto-monnaie a reconvergé. Les contrats à terme de septembre, déjà à 0,1% TAP, devraient reculer.

Le marché de la cryptographie a connu une autre déroute qui a commencé le week-end et s’est propagée dans cette nouvelle semaine.

Le prix de Bitcoin est tombé à environ 32 100 $, et Ethereum encore plus bas à 1 945 $. La capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie est désormais de 1,4 billion de dollars, en baisse de plus de 46% par rapport au pic du 12 mai. ETH -4,97% Ethereum / USD ETHUSD 1 953,94 $

-97,11 $-4,97 % Volume 29,06 b Variation -97,11 $ Ouvert 1 953,94 $ Circulation 116,38 m Capitalisation boursière 227,4 b 3 min Bitcoin Death Cross confirmé après la dernière vente, le plus grand facteur de risque est maintenant une rupture dans S&P 21 h Où est le commerce de détail ? Les investisseurs individuels versent des milliards de dollars en actions mais la marée tourne maintenant 1 jour Saignement DeFi: les fondamentaux n’ont pas d’importance, mais des sections particulières du marché affichent toujours une croissance

La vente a fini par liquider 153 599 traders pour 1,01 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures. Avec ce rabattement, l’extrême divergence entre la base sur les contrats à terme CME et les contrats à terme sur les échanges natifs crypto a maintenant à peu près reconvergé.

imo sept va bientôt revenir en arrière, lol déjà 0,1% apr sur FTX, donc ça se rapproche, le vrai slurperino arrive frens https://t.co/lkGG7PEREz – CL (@CL207) 21 juin 2021

Cela pourrait-il signifier que nous sommes dans un marché baissier, les tendances baissières pluriannuelles après l’explosion de chaque « cycle » divisé par deux ? Jason Choi, associé général du fonds crypto The Spartan Group, a fait valoir que ce n’était pas une bonne référence.

C’est parce que nous avons maintenant un impact décroissant des réductions de l’offre et un ensemble complètement différent d’acteurs du marché qui impliquent des institutions. En outre, la domination de BTC tombe sur HTF / n’est plus un indicateur pour les cycles futurs.

Bien que la Chine domine le flux d’actualités, la plupart des baisses importantes de $BTC des deux derniers mois sont survenues lors de la session européenne (vers 6 heures du matin) ou de la session américaine. C’est encore arrivé ce week-end. La panne d’électricité des mineurs a eu lieu presque une journée complète avant la décharge du dimanche. Qu’est-ce que ça te dis? – Alex Krüger (@krugermacro) 20 juin 2021

La crypto a chuté alors que les actions asiatiques ont chuté lundi, les investisseurs réfléchissant toujours aux implications d’un changement de tendance hawkish surprise la semaine dernière par la Réserve fédérale américaine.

La courbe des rendements du Trésor s’est encore aplatie, les rendements à 30 ans tombant en dessous de 2%, pour atteindre 1,9990% pour la première fois en plus de quatre mois. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans sont également tombés au plus bas depuis début mars à 1,4110%.

Après avoir chuté à 1,60 $ l’once la semaine dernière, l’or connaît un léger bond aujourd’hui, atteignant 1 780 $. Le dollar américain oscille quant à lui près du plus haut de 10 semaines à 92,2.

Comme nous l’avons signalé, le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, a encore alimenté la vente en affirmant que les pourparlers de réduction avaient commencé et qu’il s’agissait d’une réponse «naturelle» à une croissance économique plus rapide que l’inflation prévue.

Cette semaine continuera d’être volatile, avec plusieurs responsables de la Fed, dont le président Jerome Powell, devant témoigner devant le Congrès mardi.

Ça va être une semaine risquée – Barry Silbert (@BarrySilbert) 21 juin 2021

La baisse des prix est survenue après la fermeture des fermes minières Bitcoin dans le Sichuan, ce qui a fait s’effondrer le taux de hachage.

Alors que le prix déplace généralement le taux de hachage de Bitcoin et non l’inverse, l’adhésion au faux récit selon lequel les baisses de hachage entraînent des baisses de prix l’a rendu « devenu momentanément réalité », a déclaré le commerçant et économiste Alex Kruger.

Sur la base des données en chaîne, les mineurs ne vendent en fait pas leur BTC et continuent à HODLer les pièces. Charles Edwards de Capriole Investments a écrit :

“Maintenant que les baisses de Hashrate des interdictions ont plus ou moins joué, le plus grand facteur de risque pour de nouvelles chutes des prix du Bitcoin est une panne du S&P. C’est un risque très réel et important pour Bitcoin ici. »

Croix de la mort confirmée. pic.twitter.com/1mStiQ1VGe – Mati Greenspan (tweets ≠ conseils financiers) (@MatiGreenspan) 21 juin 2021

Malgré la faible dynamique du marché et la confirmation de la croix de la mort, qui se produit lorsque la moyenne mobile sur 50 jours tombe en dessous des 200 jours, Bitcoin reste dans la fourchette de 32 000 $ à 40 000 $.

Selon Jonathan Cheesman, responsable des ventes de gré à gré et institutionnelles à la bourse de crypto-dérivés FTX, “le backtesting n’est pas statistiquement significatif” sur le signal pour Bitcoin.

Lorsque le bitcoin a connu une croix de la mort en mars 2020 qui était au début d’un rallye d’un an, tandis que celui de 2018, il a solidifié le marché baissier. Donc, il faut voir comment les choses se passent.

Bitcoin/USD BTCUSD

32 423,2601-1 027,82 $-3,17 %

Volume 47,69 bVariation -1 027,82 $Ouverture32 423,2601$Circulation 18,74 mMarket Cap 607,61 b

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.