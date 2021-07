Actualités Bitcoin

Bitcoin DeFi est le nouvel objectif du PDG de Twitter, Jack Dorsey

Après avoir annoncé que la société de paiement Square travaille sur un portefeuille matériel Bitcoin, le PDG de Twitter, Jack Dorsey, est maintenant sur le point de créer une nouvelle ligne d’activité qui aidera les développeurs à créer des produits de services financiers sur Bitcoin.

Dans une série de tweets jeudi, Dorsey a déclaré que Square “construit une plate-forme de développement ouverte dans le seul but de faciliter la création de services financiers non dépositaires, sans autorisation et décentralisés”.

L’entreprise dont l’objectif principal est Bitcoin n’a pas encore de nom, ou c’est « à déterminer », dont les gens sont vraiment préoccupés par ce que cela signifie.

C’est formidable de voir des entreprises s’engager à créer de l’argent non dépositaire, ouvert, décentralisé et sans autorisation pour le monde. Ce ne sera pas l’objectif immédiat de la plupart des sociétés financières, car elles pourraient y voir une réduction de leur pouvoir. Mais ceux qui peuvent regarder au-delà qui construiront l’avenir. https://t.co/I0tKcaTEGL – Alex Gladstein (@gladstein) 15 juillet 2021

La société de paiement numérique de Dorsey basée à San Francisco a trois secteurs d’activité : Cash App, qui permet d’acheter et de vendre du Bitcoin, des produits Square Seller et Tidal, un service de streaming musical acquis par la société plus tôt cette année.

Un partisan de longue date du Bitcoin, Dorsey pense que Bitcoin peut un jour devenir la monnaie d’Internet. Sa société, Square, détient actuellement 5% de ses participations dans BTC.

“Comme notre nouveau portefeuille matériel Bitcoin, nous allons le faire complètement à découvert”, a-t-il tweeté. « Feuille de route ouverte, développement ouvert et open source. »

