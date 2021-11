Bitcoin Denier Steve Hanke est sur Ethereum maintenant

Steve Hanke a-t-il trouvé un moyen de sortir du trou dans lequel il s’est creusé pendant toutes ces années ? L’économiste détient le record du monde de la personne avec la plus terrible prise sur Bitcoin, avec près de 13 ans de prédictions infructueuses. Et maintenant, de nulle part, il semble aimer la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière. Cependant, qu’est-ce que vous aimez à propos d’Ethereum? La « hausse de prix de 560% cette année », bien sûr. Mais il y a plus…

Ethereum donne à Bitcoin une course pour son argent. Ethereum est devenu de plus en plus populaire avec DeFi et NFT, entraînant une augmentation de prix de 560% cette année. Cela ressemble à une bulle. Mais c’est? https://t.co/2fkvuNoRWz – Steve Hanke (@steve_hanke) 12 novembre 2021

Attendez… Steve Hanke s’intéresse aux NFT ? L’homme a déclaré: « Ethereum est devenu de plus en plus populaire avec DeFi et N FT » sans un soupçon d’ironie. Il a également déclaré: « Ethereum donne à Bitcoin une course pour son argent », ce qui est la chose la plus positive que Steve Hanke ait dite à propos de Bitcoin depuis plus d’une décennie. Et, au final, cela laisse place à un possible démenti : « On dirait une bulle. Mais c’est? «

L’économiste renvoie également à un article de CNN extrêmement basique et maladroit. Steve Hanke se rapproche-t-il des crypto-monnaies ? Ou y a-t-il d’autres dynamiques en jeu ici ?

L’article de Steve Hanke lié à

Cet article actuel ne dit pas grand-chose. Son message principal est l’action des prix que toute personne lisant NewsBTC connaît probablement déjà.

« Ethereum, ou éther en abrégé, se négocie également à des niveaux record. Il oscille maintenant autour de 4 850 $, après avoir grimpé de plus de 560% cette année, par rapport à la « simple » pop de 135% de Bitcoin. Les investisseurs en crypto-monnaie parient que l’éther continuera d’être utilisé comme épine dorsale pour encore plus de jetons non fongibles, ou NFT, ainsi que pour les contrats dits intelligents. »

Ok, qu’avez-vous d’autre pour nous ? Petit. C’est partout. Il décompose la capitalisation boursière totale des crypto-monnaies, introduit le concept du « flipping » mythique et essaie d’éloigner les gens des monnaies meme. Pour ce faire, CNN cite Ray Youssef de Paxfull : « L’éther et le bitcoin par rapport aux devises meme sont comme la différence entre les actions de premier ordre et les actions cotées en cents pour lesquelles vous recevez un appel d’un gars dans une chaufferie ». L’article parle aussi d’inflation, comment pas ? Et faites entrer les ETF dans le vif du sujet.

« La hausse des ETF bitcoin pourrait également être une bonne nouvelle pour Ethereum, car les experts prédisent que des ETF éther similaires pourraient être lancés bientôt. Cela permettra aux investisseurs moyens et aux grandes sociétés de gestion de fonds d’acheter encore plus facilement des crypto-monnaies. »

Donc, dans l’ensemble, cela ne dit pas grand-chose et le seul fait clair qu’il présente est qu’Ethereum a connu une meilleure année que Bitcoin. Alors pourquoi Steve Hanke l’a-t-il lié ?

Tableau des prix ETH du 13/11/2021 sur Bitfinex | Source : ETH/USD sur TradingView.com

Hanke essaie de trouver un canot de sauvetage ?

Ici, à NewsBTC, nous nous disputons constamment avec Steve Hanke. Rien qu’au cours de la dernière année, nous avons répondu en disant que Bitcoin n’est pas légitime, ce n’est pas une monnaie, et le concept selon lequel il a cours légal est « stupide ». Et maintenant, Hanke semble aimer Ethereum. Parce que? Est-ce parce que les politiques internes d’Ethereum ressemblent davantage au système bancaire traditionnel auquel vous êtes habitué ? Ou Hanke a-t-il réalisé que les crypto-monnaies sont là pour rester et a trop peur d’admettre qu’il s’est trompé sur Bitcoin toutes ces années ?

Dans tous les cas, la principale réaction dans vos réponses jusqu’à présent est la moquerie. Même le célèbre partisan d’Ethereum, Udi Wertheimer, a déclaré: «C’est le signal Ethereum le plus baissier que j’aie jamais vu de toute ma vie. Jetons un coup d’œil au fil Twitter de Hanke et voyons ce que l’économiste a à dire sur Ethereum dans les prochains jours. Ce sera intéressant.

Image vedette : RobinHiggins de Pixabay | Graphiques par TradingView