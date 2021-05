Bitcoin dépasse 38000 $

Compartir

Le leader du marché recule au-dessus de la barre des 38000 dollars samedi et les prix des altcoins se calment après les turbulences des jours précédents. Malgré la phase de reprise récente, le Mega Crash a laissé sa marque, ce qui provoque une perte de confiance chez de nombreux investisseurs. Nous examinons la situation actuelle du marché.

Au moment de cet article, la principale crypto-monnaie se négocie à 38101 $, soit une tendance à la hausse de + 4,1%. Après la chute d’hier à 33 000 $, la phase de reprise d’aujourd’hui montre à nouveau une énorme volatilité sur le marché. “L’or numérique” a dû subir une série de mauvaises nouvelles cette semaine. Après la suspension du paiement BTC de Tesla, la Chine a annoncé qu’elle sévirait contre les crypto-monnaies et l’exploitation minière. Un volume d’échanges de 80 milliards de dollars reflète la situation instable du marché. La reprise actuelle se révèle-t-elle être le fameux «calme avant la tempête»?

Dans une perspective haussière, le niveau de 38 000 $ pourrait muter en un support majeur à partir duquel les taureaux pourraient lancer de nouvelles attaques contre la barrière révolutionnaire de 40 000 $. Le dépassement de cette limite amplifierait le signal que la méga-réinitialisation est une correction dans le cycle haussier. D’un autre côté, il est tout à fait concevable que BTC soit repoussé dans la région à 30000 $ dans un autre dépotoir.

Ethereum doit enregistrer une tendance baissière de -42,3% cette semaine et dire au revoir aux sphères record de ces dernières semaines. Après le retour de l’attention des investisseurs sur Bitcoin, les Altcoins perdent des parts de marché importantes. Avec une capitalisation boursière de 273 milliards de dollars, Ethereum revendique une domination de la capitalisation boursière de “seulement” 16,71% et de plus en plus d’indicateurs indiquent la fin de la saison Altcoin 2021. Le retour de la devise du contrat intelligent ne devrait pas échouer en raison d’un manque d’intérêt: au cours des dernières 24 heures, des parts d’ETH évaluées à 150 milliards de dollars ont été échangées.

Un coup d’œil aux graphiques cryptographiques révèle que les altcoins sont toujours aux prises avec les conséquences du méga crash. Dans les 30 meilleurs graphiques, seul le thêta (+ 6,5%) peut déclencher une contre-tendance. Des projets comme Cardano (- 4,4%), BNB (- 7,3%) et XRP (- 13,7%) continuent de souffrir de la panique massive de ces derniers jours.

Avertissement: ces lignes ne remplacent pas les conseils en investissement, les investissements sur le marché de la cryptographie sont effectués à vos propres risques. N’investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Je reçois des commissions pour les achats effectués via les liens de cette publication.