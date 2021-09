Bitcoin dépasse 47 000 $ et les principaux altcoins sont à la hausse ce 15 septembre

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

La hausse constatée du prix du Bitcoin ce 15 septembre s’est également fait sentir chez les principaux exposants du marché, même si ce qui a été vu avec Chainlink ressort particulièrement ce matin.

Bitcoin à plus de 47 000 $ ce 15 septembre

Nous ouvrons le rapport sur les prix de ce 15 septembre, soulignant l’augmentation observée du prix du Bitcoin (BTC), une monnaie numérique qui se négocie actuellement à environ 47 611 USD par unité et enregistre une légère augmentation de 2,46% par rapport au hier.

Cela est révélé par les données publiées par notre section CryptoMarkets, où l’on apprécie comment Bitcoin a réussi à rester au-dessus de 47 000 USD depuis hier après-midi – nuit, enregistrant les valeurs les plus élevées de la journée il y a quelques minutes lorsqu’il a atteint 47 665 USD par unité. Bien qu’il y ait encore une certaine volatilité, ce que l’on peut voir, c’est comment le prix s’est légèrement redressé après l’incertitude observée le 13 septembre, lorsqu’une fausse fuite a fortement secoué le marché des devises numériques.

Evolution du prix du Bitcoin ce 15 septembre

Les principaux altcoins sont également à la hausse ce 15 septembre

On pourrait dire que la bonne séquence observée dans le prix du Bitcoin était également présente chez une bonne partie des principaux altcoins ce 15 septembre, dont les exposants les plus reconnus sont en hausse avec de légers gains au moment de la publication.

C’est le cas des devises telles que Ethereum (ETH), Cardano (ADA), Binance Coin (BNB), Uniswap (UNI), Litecoin (LTC), Polygon (MATIC), Bitcoin Cash (BCH) et bien d’autres, qui vont à la hausse avec des augmentations de plus de 2 % à l’heure actuelle.

Mais parmi les devises les plus connues, l’un des cas les plus notables à la hausse est enregistré par Chainlink (LINK), qui capitalise des bénéfices de 14% au moment de la publication et est coté à environ 30 USD l’unité. Les données du marché suggèrent une augmentation du volume des opérations observée au cours des dernières 24 heures avec quelque 2,456 millions de dollars échangés, un chiffre qui dépasse de plus de 46% les valeurs observées hier.

Et enfin nous passons en revue les cas avec les fluctuations les plus prononcées pour ce 15 septembre :

Principaux gagnants

Top perdants

